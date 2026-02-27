De Espinosa de los Monteros a Ortega Smith o García-Gallardo: los 'purgados' de Abascal cargan contra la falta de "democracia interna" de Vox

Los detalles Vox vive una crisis interna en la que las críticas hacia el líder de partido, Santiago Abascal, no paran de acumularse mientras él continúa haciendo una purga en la formación.

Vox enfrenta una crisis interna marcada por críticas al liderazgo de Santiago Abascal. La reciente dimisión del Comité Ejecutivo Provincial en Murcia, en desacuerdo con la gestión de José Ángel Antelo, ha avivado las tensiones. Exmiembros del partido, como Iván Espinosa de los Monteros, critican la falta de democracia interna y el estrechamiento del partido en torno a un pequeño grupo. Juan García-Gallardo y Javier Ortega Smith también han expresado su descontento, señalando operaciones de "guerra sucia" y sufrimiento injusto. Estas críticas reflejan un patrón recurrente de concentración de poder y limitación de la libertad para discrepar dentro del partido.

Vox atraviesa una crisis interna en la que miembros y exmiembros del partido han coincidido en sus críticas al líder del partido, Santiago Abascal. La última polémica se ha producido después de que el Comité Ejecutivo Provincial del partido en Murcia haya dimitido en bloque debido a su "profundo desacuerdo" con la gestión de su líder en la región, José Ángel Antelo.

Una maniobra que se ha producido con el "objetivo expreso" de provocar la salida de Antelo, que ha dejado claro que él no tiene pensado dimitir.

Ahora, los que vivieron antes que él un enfrentamiento con Abascal y salieron de Vox, aprovechan para volver a criticar la situación del partido. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido Iván Espinosa de los Monteros, que critica que el partido ya no es lo que era y que está estrechándose en un grupo minúsculo de personas.

"Si no eres capaz de tener un sistema democrático interno, luego va a ser difícil que gobiernes de manera democrática", ha señalado, asegurando que se impide cualquier tipo de "crítica interna" y "proceso de reflexión".

Algunos hablan ya de un patrón que se repite, como Juan García-Gallardo, uno más de los que se fue del partido que se ha referido a la situación de Antelo así: "Es otra operación de guerra sucia impulsada desde la sombra por un boomer expepero", ha escrito en sus redes sociales.

Últimamente, el líder nacional del partido es el centro de las críticas. También por Javier Ortega Smith, expulsado hace unos días de las filas. "No me merezco lo que estoy sufriendo y lo que están sufriendo mis compañeros", ha asegurado, advirtiendo que el tiempo pone a cada uno en su sitio.

Lo cierto es que lo que está pasando ahora lo hemos visto otras veces. En el pasado, Macarena Olona ya decía que en Vox se equipara "la crítica con la deslealtad", indicando que era "todo un aparato contra ti".

Por otro lado, Rocío Monasterio señalaba que dejaban en el olvido "la democracia interna". Un suma de salidas que coinciden en la misma critica: concentración de poder y poca libertad para discrepar.

