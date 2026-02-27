La jefa de prensa de Mazón admite ante la jueza que informó del paradero de Mazón el día de la DANA a partir de suposiciones

¿Qué ha dicho? Maite Gómez ha reconocido que durante meses dio versiones sobre lo que hizo Mazón "de forma estimativa, en base a la lógica y sin hablar con él".

Maite Gómez, exjefa de prensa de Carlos Mazón, admitió ante la jueza de Catarroja que desconocía el paradero del expresident de la Generalitat Valenciana durante la DANA, cuando estuvo en el restaurante El Ventorro casi cuatro horas. Gómez explicó que durante meses ofreció versiones sobre las acciones de Mazón basadas en estimaciones y lógica, sin haber hablado con él. Esta declaración contradice la versión oficial de la Generalitat, que afirmaba que Mazón llegó al Palau de la Generalitat a las 17:00 horas el 29 de octubre de 2024. Sin embargo, se ha revelado que arribó casi a las 20:00 horas. Gómez también señaló que fue informada a las 19:45 horas para ir al Cecopi, llegando a las 20:28 horas.

Maite Gómez, exjefa de prensa de Carlos Mazón, ha reconocido ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la DANA que no sabía el paradero del expresident de la Generalitat Valenciana, que estuvo comiendo en el restaurante El Ventorro durante casi cuatro horas, en los peores momentos de una catástrofe que dejó 230 muertos.

Gómez ha declarado que durante meses dio versiones sobre lo que hizo Mazón "de forma estimativa, en base a la lógica y sin hablar con él".

Esta declaración desmonta por completo la versión que fue defendida durante meses por parte de la Generalitat, que aseguraba que Carlos Mazón llegó sobre las 17:00 horas de aquel 29 de octubre de 2024 al Palau de la Generalitat para gestionar la emergencia. Tras la declaración de los tres escoltas y el chófer del expresident, hemos conocido que su llegada se produjo casi a las 20:00 horas.

Gómez también ha declarado que fue avisada a las 19:45 horas para ir al Cecopi, donde llegaron a las 20:28 horas, 17 minutos después del envío del ES-Alert.

