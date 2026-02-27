Trump amenaza a Cuba con iniciar una "toma amistosa" de la isla: "Son un país fallido"

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU afirma que el Gobierno cubano "está hablando" con ellos y que "no tienen dinero". "Están en problemas", ha expresado ante los medios en la Casa Blanca.

Donald Trump ha intensificado su política internacional al anunciar una "toma amistosa y controlada" de Cuba, tras el bombardeo en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Trump ha criticado la situación económica de Cuba y ha presionado al país cortando el suministro de petróleo, alabando a México por no enviar crudo. Ha utilizado esta estrategia como forma de presión en su segundo mandato. Cuba ha respondido denunciando las acciones de EE.UU. como "brutales" y "agresivas", y ha acusado a Trump de querer asfixiar al país. La tensión ha aumentado tras un incidente en el que la Tropa Guardafrontera cubana mató a cuatro tripulantes de una lancha rápida estadounidense, lo que ha llevado a Marco Rubio a prometer una investigación.

Donald Trump ha dado un paso más en su política internacional. El presidente de Estados Unidos ha especulado con que su país inicie una "toma amistosa y controlada" de Cuba, uno de sus principales y grandes objetivos después del bombardeo en Venezuela y de la captura de Nicolás Maduro.

"El Gobierno de Cuba está hablando con nosotros. No tienen dinero. No tienen nada. Quizá hagamos una toma amistosa de Cuba. Son un país fallido. Llevo oyendo hablar de ellos desde que era niño. Están en problemas", ha afirmado Trump, que alude a los cubanos "expulsados" del país y que quieren volver.

Así lo ha dicho Trump. Así lo ha afirmado el presidente de Estados Unidos después de no pocos avisos, amenazas y medidas para ahogar a Cuba. Después de que, tras el ataque sobre Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro, la mirada del presidente virase hacia Irán, hacia Groenlandia y hacia el régimen cubano. Hacia un lugar que ya sabía lo que podía estar por llegar.

Porque desde la Casa Blanca se les ha señalado. Porque les han cortado el grifo del petróleo después de la intervención en Caracas y han amenazado a todo aquel que quisiera suministrar crudo a los cubanos. "Vivían del dinero y del petróleo de Venezuela. Nada de eso está llegando y nada va a llegar", expresó Trump.

Un Trump que incluso alabó a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, por no enviar crudo. "Es muy buena. Le dije, mire, no queremos que mandes petróleo... y no lo está enviando", expuso mientras amenazaba con aranceles adicionales a los países que llevasen tal materia a Cuba.

"Cuba fracasará pronto"

Ha sido una de sus formas de hacer política exterior en este segundo mandato. Ha sido algo que ha utilizado como forma de presión con varios países y con una Cuba que no ha sido una excepción. Miguel Díaz- Canel, presidente cubano, dijo que Washington no tenía autoridad moral para forzar un acuerdo. Un acuerdo al que Trump ha sugerido en no pocas ocasiones que deberían llegar.

"No tiene que haber una crisis humanitaria. Creo que vendrán a nosotros. Querrán hacer un trato. Así volverán a ser libres", dijo el presidente de EEUU en una de sus muchas frases con Cuba como protagonista. Con una Cuba que no se ha quedado callada.

Que se han preguntado sobre qué es lo que quiere Trump. "¿Cuál es el objetivo? Un genocidio del pueblo cubano", declaró el gobierno cubano en un comunicado, que añade: "Todas las esferas de la vida serán asfixiadas por el gobierno estadounidense".

Y es que ante un Trump que ha insistido con que "Cuba fracasará muy pronto", los cubanos han denunciado un "brutal acto de agresión" por parte del gobierno de Estados Unidos ante la opción de aranceles y tasas a los que les envíen, vendan o suministren petróleo.

"Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EEUU contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país", escribió en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Todo, han dicho, son "nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz es la que ejerce EEUU", gobierno al que tildan de "influencia maligna" al "intentar someter a su dictado a los pueblos de América".

La tensión, 'in crescendo'

Y es que a pesar de que las restricciones parecían relajarse, lo cierto es que la tensión entre ambos países está en sus máximos desde hace décadas. En unos días en los que la Tropa Guardafrontera cubana ha matado a cuatro tripulantes de una lancha rápida de EEUU que, dicen en el Ministerio del Interior, no obedeció cuando se les dio el alto el fuego y que además abrió fuego contra la embarcación policial.

El comunicado oficial, replicado en varios medios estatales y recogido por EFE, indica asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas. Las autoridades cubanas han indicado además que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

Que afirmaron además que los tripulantes "tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas". Interior, en ese sentido, informó de que incautaron "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Marco Rubio, secretario de Estado de EEEUU, afirmó que iban a "averiguar exactamente lo que sucedió" y que iban a responder "como corresponde". Días después, esa respuesta parece haber llegado con un Trump que ya ha fijado su objetivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.