Al menos un muerto y 39 heridos en Milán al estrellarse un tranvía contra un edificio

Los detalles Hay al menos tres heridos graves. El tranvía se ha estrellado contra una tienda en la calle de Vittorio Veneto, en el centro de la ciudad.

En Milán, un tranvía descarriló y se estrelló contra una tienda, causando la muerte de una persona y dejando 39 heridos, tres de ellos de gravedad. El accidente ocurrió en la calle de Vittorio Veneto, cerca del centro, cuando el tranvía se dirigía de la Plaza de la República a la Puerta de Venecia. Las investigaciones iniciales sugieren que el descarrilamiento fue provocado por un exceso de velocidad del nuevo modelo Tramlink. El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, ha iniciado una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo. Los heridos graves fueron trasladados al Hospital Niguarda.

Al menos una persona ha muerto y 39 han resultado heridas, tres de gravedad, al descarrilar este viernes en Milán (Italia) un tranvía que ha terminado estrellándose contra una tienda cerca del centro de la ciudad.

El suceso, que ha desatado la movilización de cinco unidades de bomberos, ocurrió poco después de las 16:00 horas en la calle de Vittorio Veneto, mientras el tranvía circulaba desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Venecia.

Las primeras investigaciones, según fuentes próximas a 'L'Stampa', apuntan a un exceso de velocidad del tranvía, un nuevo modelo Tramlink, bidireccional, que había empezado a operar en Milán unas semanas antes, como motivo del descarrilamiento, que acabó llevándose por delante a un transeúnte.

El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, ya se encuentra en la escena del siniestro y ha confirmado la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo.

Los tres heridos graves han sido trasladados al Hospital Niguarda con pronóstico reservado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.