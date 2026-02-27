La Generalitat detecta un contagio de gripe porcina en un humano en Lleida

Los detalles Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agència de Salut Pública están realizando la evaluación conjunta del caso.

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha informado de la detección de un caso de gripe porcina A (H1N1) entre humanos en Lleida. Pese a que aún se desconoce la fuente del contagio, laSextaha podido saber que los contactos directos de esta persona, de 83 años, no están infectados.

Por su parte, ni el varón ni su familia habrían tenido contacto alguno con cerdos ni con explotaciones ganaderas. Asimismo, hay una investigación abierta y el riesgo para la población es "muy bajo".

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agència de Salut Pública están realizando la evaluación conjunta del caso. Se han detectado y notificado cuatro casos, sumando el de este viernes, desde 2009.

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha asegurado que la persona afectada está "perfectamente". Así, ha dejado claro que este caso no tiene nada que ver con la peste porcina africana, ya que se trata de otro virus.

Noticia en ampliación

