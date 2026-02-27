Ahora

Gripe porcina

La Generalitat detecta un contagio de gripe porcina en un humano en Lleida

Los detalles Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agència de Salut Pública están realizando la evaluación conjunta del caso.

Un grupo de cerdos en una imagen de archivo. Un grupo de cerdos en una imagen de archivo. EFE/JAVIER BELVER

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha informado de la detección de un caso de gripe porcina A (H1N1) entre humanos en Lleida. Pese a que aún se desconoce la fuente del contagio, laSextaha podido saber que los contactos directos de esta persona, de 83 años, no están infectados.

Por su parte, ni el varón ni su familia habrían tenido contacto alguno con cerdos ni con explotaciones ganaderas. Asimismo, hay una investigación abierta y el riesgo para la población es "muy bajo".

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agència de Salut Pública están realizando la evaluación conjunta del caso. Se han detectado y notificado cuatro casos, sumando el de este viernes, desde 2009.

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha asegurado que la persona afectada está "perfectamente". Así, ha dejado claro que este caso no tiene nada que ver con la peste porcina africana, ya que se trata de otro virus.

Noticia en ampliación

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La Casa Real advierte al rey emérito que "debería recuperar su residencia fiscal en España" si quiere volver
  2. Antelo se planta ante la purga de Abascal y se niega a dimitir pese a las presiones de Vox: "Una cosa es lealtad y otra sumisión"
  3. Los audios que muestran el terror al que somete un comisario de la Policía denunciado por acoso a una subordinada: "¿Qué hago, te pego?"
  4. La jefa de prensa de Mazón admite ante la jueza que informó del paradero de Mazón el día de la DANA a partir de "suposiciones"
  5. La Generalitat detecta un contagio de gripe porcina en un humano en Lleida
  6. Iñaki 'Uoho', tras la partida de Robe: “No esperaba que se fuera tan pronto, el cabrón”