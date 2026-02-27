Seria advertencia de Álex Márquez sobre la pelea por el Mundial: "Luchar con Marc es una cosa, batirlo..."

El menor de los Márquez es consciente de la igualdad que podría haber este año en la competición. Sin embargo, avisa de que superar a Marc es una tarea de exigencia máxima.

Marc Márquez ha sentado un precedente algo extraño en la primera jornada de entrenamientos libres de la temporada. El de Cervera se ha desmarcado de la pelea por el primer Gran Premio del año dejando a Marco Bezzecchi como el gran favorito.

El de Ducati ha dejado ciertas dudas sobre la moto aunque ha marcado el segundo mejor tiempo. Por su parte, Bezzecchi ha 'volado' en una sesión en la que ha terminado primero dejando sensaciones muy buenas. Una continuidad del buen rendimiento de Aprilia podría suponer una gran amenaza para Márquez y Ducati.

Las incógnitas con respecto al estado físico de Marc podrían darle a Marco y a Álex un 'hilo' del que tirar para acercarse al vigente campeón. Sin embargo, el propio Álex es precavido y avisa: "A ver, hay que mejorar dos pasos para llegar ahí, porque Marc se saltó cuatro carreras (la temporada pasada) y aún nos quedaban creo que 60 puntos por recuperar. Imagínate. Entonces creo que yo, honestamente lo digo, estar cerca de luchar contra Marc es una cosa y batirlo es otra".

"Ahí es donde está ese último paso que es difícil. Pudimos luchar contra él, creo que fue mitad de temporada, pero cuando pilló ya la locomotora de velocidad no se le podía parar. Creo que también me siento más preparado que el año pasado, en términos, sobre todo, de poder encontrarme en situaciones donde el año pasado era rookie total en esas situaciones", reconoce Álex en declaraciones recogidas por 'As'.

El de Gresini sabe que, gracias a la experiencia obtenida la temporada pasada, puede tener más opciones: "Este año ya he visto eso, cómo gestionar en muchos momentos, no solo presión, porque presión no afectó, sino cómo afrontar grandes premios o cómo afrontar algunos resultados. Entonces, creo que me siento fuerte y a ver si podemos estar, al menos al nivel del año pasado".