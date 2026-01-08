Aston Martin explica por qué Fernando Alonso es un gran campeón

Enrico Cardile, jefe técnico del equipo, ha explicado qué características tiene el asturiano que diferencian a un piloto normal de un campeón.

A apenas dos meses de que arranque la temporada 2026 de Fórmula 1, Enrico Cardile, jefe técnico de Aston Martin, ha concedido una entrevista a la web del equipo donde analiza varios aspectos de la actualidad de los de Silverstone.

Entre otros aspectos, el ex de Ferrari se detiene a hablar de Fernando Alonso y, en concreto, a desgranar las características únicas que tiene y que solo albergan grandes campeones como él.

Y eso es lo que le diferencia del resto: "La capacidad de describir lo que sienten. En los entrenamientos libres comentan el coche, dónde es débil, dónde no funciona. Son extremadamente precisos al explicar lo que necesitan".

Cardile destaca su eficiencia a la hora de examinar el monoplaza: "Lo que describen pilotos como Alonso sucede en apenas unas milésimas, pero lo cuenta como si fuera a cámara lenta. Como si hubiera tiempo para pensar, recordar y analizar cada fase del comportamiento del coche".

"Fernando tiene una memoria muy buena. Es un tipo muy inteligente. Puede comparar lo que siente ahora con lo que sintió en otros coches o en otras temporadas, siempre dentro de la misma generación", ha explicado.

"Cuando se baja el visor, están completamente comprometidos a exprimir cada gota de rendimiento del coche. No importa si es clasificación o carrera. Sacan todo lo que hay", ha zanjado.