La queja de Jorge Martín a Aprilia: "Estoy pilotando la moto de Bezzecchi y yo no soy él"

El piloto de Aprilia ha marcado el quinto mejor tiempo del viernes, aunque lejos de su compañero de equipo, que ha sido el más rápido.

Aprilia vuela. Es la motor referencia, incluso por delante de las Ducati. Esa es la conclusión que se puede sacar de los primeros entrenamientos del Gran Premio de Tailandia. Marco Bezzecchi ha marcado el mejor tiempo por delante de Marc Márquez y Jorge Martín ha sido quinta.

Las dos motos oficiales pasaron directamente a la Q2 con muy buenos tiempos. Pero Jorge asume que todavía no está al nivel de su compañero.

"De ritmo, Bezzecchi está a otro nivel, pero yo creo que estoy entre los cinco primeros", dice el que fuera campeón del mundo de MotoGP en 2024.

Lanza una queja sobre el plan que ha llevado Aprilia: "Aún estoy pilotando la moto de Marco, y yo no soy Marco. Eso me penaliza tanto a una vuelta y en tandas largas". Porque la moto es la que ha configurado su compañero. Él todavía no ha podido trasladar sus sensaciones para hacer una moto acorde a sus características.

A pesar de ello, el inicio ha sido bueno: "Físicamente estoy bien, aunque al final de la sesión la mano se me ha inflamado un poco más".

Martín espera clasificar en la parte delantera para luchar incluso por el podio. Sería un gran regreso después de un 2025 plagado de lesiones.