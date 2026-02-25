Desclasificación de los archivos del 23F, en directo | Los documentos del golpe de Estado se publicarán en la web de la Moncloa

Las incógnitas del 23F, ante la desclasificación de archivos: ¿existió la 'Operación Armada'? Entre las muchas incógnitas que existen en torno al 23F está la de la existencia (o no) de la presunta 'Operación Armada': numerosos libros e investigaciones han indagado una operación destinada a apartar a Adolfo Suárez del Ejecutivo y sustituirle por un Gobierno de concentración presidido por el general Alfonso Armada. Según diversas investigaciones, Armada intentó sin éxito conseguir el beneplácito del rey la tarde de la asonada. EFE Compartir en X

Bolaños: los "voluminosos" archivos del 23F serán públicos a partir de las 12:30 El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha avanzado este miércoles que los archivos clasificados del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 serán públicos a partir de las 12:30 horas de hoy y ha advertido de que se trata de una documentación "muy voluminosa". En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Bolaños ha recordado que todos los archivos que obran en poder de los ministerios en relación con el 23F podrán ser consultados en la página web de Moncloa. El Gobierno ha explicado que los documentos que se van a desclasificar son los que hasta ahora estaban custodiados en los departamentos de Defensa, Exteriores e Interior. Compartir en X

¿Por qué no estará el sumario del juicio del 23F entre los archivos desclasificados? El sumario del juicio del 23F es uno de los documentos que más interés generan entre los españoles pero no estará entre los archivos desclasificados del intento de golpe de Estado. En 2021, el Tribunal Supremo publicó por primera vez algunas imágenes del expediente judicial, a raíz del 40.º aniversario de la intentona golpista, pero siguen siendo documentos no abiertos al público general. El sumario se conserva en un depósito acorazado, en el archivo central de Tribunal Supremo, junto a otros expedientes de valor histórico. Está compuesto por un total de 89 legajos, que incluyen la causa original que se instruyó y que enjuició en el Consejo Supremo de Justicia Militar, el recurso de casación tramitado en el Tribunal Supremo, los expedientes personales de los procesados, grabaciones y cintas, los expedientes de indulto y las piezas separadas. Sólo la causa original, procedente del Consejo Supremo de Justicia Militar, ocupa 17 legajos, que equivalen a 43 tomos, en total, 12.854 folios. Además de los documentos originales, el Tribunal Supremo cuenta con una copia digitalizada de toda la causa. Hasta ahora, el sumario del 23F es accesible en virtud del artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que "los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la ley", y hasta 2021, sólo habían sido autorizadas para consultar el sumario con fines de investigación periodística o histórica una decena de personas. ¿Y por qué no se desclasifica el sumario del juicio? Porque no es un documento clasificado, sino que está custodiado por el Tribunal Supremo y es "accesible", según el Gobierno, en los términos fijados por el Poder Judicial. Imágenes del sumario del juicio del 23F, difundidas a raíz del 40.º aniversario del intento de golpe de Estado Compartir en X

Sánchez anima a reformar este semestre la Ley de Secretos de 1968 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los grupos reformar este semestre la vigente Ley de Secretos de 1968, pero no ha aclarado si, mientras eso ocurre, va a desclasificar documentos más antiguos incluso que los de la intentona golpista de 1981 que el Gobierno ha liberado este martes. En la sesión de control en el Pleno del Congreso, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha recordado que se mantienen clasificados como secretos los documentos relativos a episodios como los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, una represión policial que acabó con cinco sindicalistas muertos; las cargas policiales en los Sanfermines de 1978; el caso (Mikel) Zabalza, un hombre que murió bajo tortura en 1985; los episodios de 'guerra sucia' del Batallón Vasco Español en la Transición y los del GAL que sucedieron en los años del Gobierno socialista de Felipe González. Europa Press Compartir en X

Lucía Méndez, tras aprobarse la desclasificación de los documentos del 23-F: "La actuación del rey está muy clara" "Mañana la montaña va a parir un ratón", aseguraba la periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez en Al Rojo Vivo en víspera de la desclasificación de los archivos secretos del 23F. "Porque cuando se dice que no se sabe todo acerca del 23F... Hay cientos de libros publicados sobre el 23F (...), acabamos de tener el éxito de 'Anatomía de un instante'. Sabemos, además, que hubo varias tramas, que el rey quería echar a [Adolfo] Suárez, que hubo varios golpes, que...", detalla la periodista. Lo único que todavía es secreto, apunta, "son las grabaciones del Congreso, las conversaciones conversaciones que tuvieron los amotinados del Congreso y la Zarzuela. Las conversaciones del rey con las capitanías generales. Esto no lo conocemos y tampoco sabemos el sumario, pero sí la sentencia". Lucía Méndez, tras aprobarse la desclasificación de los documentos del 23-F: "La actuación del rey está muy clara" Al Rojo Vivo Compartir en X

Así se levantaron los diputados de sus escaños cuando Tejero irrumpió el 23F en el Congreso de los Diputados Los diputados se levantan de sus escaños y miran hacia la puerta por la que el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, pistola en mano, acaba de irrumpir en el Hemiciclo durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. Compartir en X

Feijóo exige otras "desclasificaciones" más allá del 23F y Sánchez afea su actitud: "Para lo que ha quedado, en política para ultras" Alberto Núñez Feijóo le ha exigido a Pedro Sánchez que, al igual que ha hecho con los documentos clasificados del 23F, ahora también desclasifique otros como "sus viajes en Falcon", las "causas del apagón" del pasado 28 de abril, los contratos que "han acabado en mordidas" o "los papeles del 'Delcygate'"; unas exigencias a las que el presidente del Gobierno ha reaccionado preguntándole por qué "le molesta" tanto conocer los archivos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Este cruce de reproches en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso se ha producido unas horas antes de que se publique la desclasificación de los documentos relativos al golpe del 23F llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero. Feijóo ha dicho a Sánchez que, dado que "ha apostado por la transparencia", le anima a que "no desista" y "desclasifique los presupuestos", "las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están", "los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a un millón de irregulares", "quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz" o "los datos de los fijos discontinuos". "¿No le parece que también es su responsabilidad?", le ha preguntado. Feijóo exige otras "desclasificaciones" más allá del 23F y Sánchez afea su actitud: "Para lo que ha quedado, en política para ultras" Compartir en X

‼️Las huellas del 23F que aún quedan en el Congreso (y las que se han perdido por error) Solo hace falta echar un vistazo a la bóveda del Congreso de los Diputados o a las paredes para ver que todavía se conservan los impactos de bala de los disparos que se hicieron aquel 23F. "En total, 35 impactos de bala de los 45 que lanzaron los golpistas", explica María Llapart. Pero podrían ser más, ya que tal y como apunta Llapart en los últimos años se han perdido hasta cinco impactos de bala. El motivo, la reparación de una gotera en una tribuna de prensa: "No se dieron cuenta y se los cargaron para colocar una rejilla de ventilación", comenta. María Llapart muestra las huellas del 23F que todavía quedan en el Congreso y las que se han perdido por error María Llapart Compartir en X

García-Margallo, sobre la desclasificación del 23F: "Personajes que no gozan de la simpatía del Gobierno pueden salir señalados" El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo afirma estar "contento" con que se desclasifiquen los documentos secretos del 23F de cara a que "terminen muchas teorías conspiranoicas" que han alimentado las tertulias "durante demasiado tiempo", como el papel del rey Juan Carlos en el intento de golpe de Estado. Margallo considera que con esta desclasificación "puede haber otros personajes que tampoco gozan de la simpatía del Gobierno actual que pueden salir señalados", como Felipe González. También recuerda las conversaciones que hubo en aquella época sobre la posibilidad de "un Gobierno dirigido por un militar del que formasen parte la UCD y el PSOE". García-Margallo, sobre la desclasificación del 23F: "Personajes que no gozan de la simpatía del Gobierno pueden salir señalados" Más Vale Tarde Compartir en X

¿Quién era el elefante blanco del 23F? Entre los 153 documentos del 23F secretos que hoy serán desclasificados puede que haya información que nos ayude a entender quién era el famoso elefante blanco, es decir, la autoridad militar competente a la que los golpistas esperaban desde dentro del Congreso de los Diputados y que tomaría el control tras el golpe. Esta figura ha generado cientos de especulaciones con decenas de nombres puestos encima de la mesa. ¿Qué papel jugó el Juan Carlos I en el 23F? ¿Quién era el elefante blanco? Las incógnitas a resolver con la desclasificación de los documentos del golpe de Estado Juan Pizarro Compartir en X

Sánchez anima a reformar la ley de secretos pero no aclara si desclasificará documentos anteriores al 23F El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los grupos reformar este semestre la vigente Ley de Secretos de 1968, pero no ha aclarado si, mientras eso ocurre, va a desclasificar documentos más antiguos incluso que los de la intentona golpista de 1981 que el Gobierno ha ordenado liberar este martes y que se hacen públicos hoy. En la sesión de control en el Pleno del Congreso, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha recordado que se mantienen clasificados como secretos los documentos relativos a episodios como los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, una represión policial que acabó con cinco sindicalistas muertos; las cargas policiales en los Sanfermines de 1978; el caso (Mikel) Zabalza, un hombre que murió bajo tortura en 1985; los episodios de 'guerra sucia' del Batallón Vasco Español en la Transición y los del GAL que sucedieron en los años del Gobierno socialista de Felipe González. Aizpurua ha argumentado que, al desclasificar los papeles del 23F, el Gobierno de coalición ha demostrado que, si hay voluntad, el Consejo de Ministros puede levantar el secreto que pesa sobre otros documentos, algunos incluso más antiguos, sin esperar a que se reforme la Ley de Secretos que rige desde el franquismo. "Usted dijo que la memoria no puede estar bajo llave y tiene toda la razón. Por eso le pedimos que desclasifique ya todos los documentos —ha dicho—. Las familias y la sociedad vasca tenemos derecho a conocer la verdad, no nos la niegue. Desclasifique la impunidad". Pero Sánchez no ha aclarado qué hará con esos documentos y se ha remitido al proyecto de Ley de Información Clasificada que el Gobierno aprobó en julio del año pasado y que está bloqueado en el Congreso por falta de mayoría. Y es que formaciones como el PNV o Bildu la ven insuficiente porque, como ha dicho Aizpurua, hay que reformar la ley de 1968, pero "no para sustituirla por otra que mantenga los secretos y la impunidad durante hasta 60 años más". Según el jefe del Ejecutivo, el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Presidencia serviría para derogar la vigente ley preconstitucional estableciendo "un marco claro con criterios claros, con plazos, con procedimientos de revisión" y situaría a España "al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales". Por ello ha animado a los grupos parlamentarios a aprovechar este periodo de sesiones que acaba en junio para culminar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Por último, el presidente ha celebrado la desclasificación de los documentos del 23F que ha aprobado su Gobierno, subrayando la que es "un gran día para democracia" y que con ello se salda "una deuda no solamente con los investigadores que quieren arrojar luz sobre hitos de la historia de nuestro país, sino también con el conjunto de la ciudadanía". Europa Press Compartir en X

Cómo (y cuándo) acceder a los documentos desclasificados del 23F El miércoles 25 de febrero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden de desclasificación de los archivos que, en palabras del Gobierno, constituye "un ejercicio de transparencia" y permitirá "abordar el estudio de nuestra historia con mayor rigor". Según la orden publicada en el BOE, quedan desclasificados "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981" que, tal y como han precisado fuentes del Gobierno, estarán en formato PDF y pueden incluir imágenes. ¿Pero cuándo y cómo se podrá acceder a toda esta información? Se prevé que toda esta información se quede colgada en la página web de la Moncloa a partir de mediodía, aunque no se ha especificado una hora concreta. Compartir en X

Archivos 23F | La historia de las personas que fueron golpistas sin saberlo Tras la desclasificación de los archivos del 23F, ¿descubriremos algo nuevo sobre el 23F? Pues parece que incluso algunos puede que descubran que, hace ya 45 años, en España hubo un golpe de Estado. Incluso, algunos se encontrarán con una realidad: participaron en él sin ser conscientes. Porque sí, hubo personas que se convirtieron en golpistas, pero sin conocer que estaban dando un golpe de Estado. Ellos sabían que mientras estaban en sus cuarteles o haciendo la mili, llegaba un mando y les ordenaba montar en autocares con un destino no conocido. Sabían que no podían negarse, que tenían que obedecer. Negarse, como poco, podía convertirse en acabar en un calabozo. Y esto es lo que les pasó a Tono y a Álvaro mientras estaban haciendo la mili en la zona de Valencia. Les comunicaron que tenían que salir de maniobras, pero acabaron en tanques recorriendo Valencia. Eran reclutas de reemplazo. José María Rivero te lo cuenta en laSexta Clave: España descubre los documentos clasificados del 23F: la historia de las personas que fueron golpistas sin saberlo José María Rivero Compartir en X

Archivos secretos del 23F | Ni Pedro Sánchez tiene conocimiento de lo que hay en estos documentos Según fuentes consultadas por laSexta, el Gobierno, ni siquiera su presidente, Pedro Sánchez, tiene conocimiento de lo que hay en los documentos que se desclasifican este miércoles y que hacen referencia al intento de golpe de Estado de Antonio Tejero, el 23 de febrero de 1981. Eso sí, tienen el convencimiento de que no afectarán a la seguridad nacional. EFE Compartir en X

Los 153 documentos del 23F que hoy dejan de ser secretos Este miércoles, 153 unidades documentales sobre los acontecimientos del 23 de febrero de 1981, la fecha del intento de golpe de Estado de Antonio Tejero, verán la luz por primera vez 45 años después de aquel día. Se trata de documentos en poder de los Ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, y el objetivo es que puedan ser consultados libremente en la web de la Moncloa a partir de mediodía, aunque no se ha precisado la hora de su desclasificación. Son funcionarios de estos tres ministerios los que llevarán a cabo esa digitalización y compilación de los documentos, que serán remitidos a Presidencia del Gobierno para su posterior difusión. Aunque no hay certeza de lo que se difundirá, subrayan que no hay trampa alguna y que se hará público todo lo que se conoce que está clasificado. En palabras de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se trata de toda la documentación "que se ha encontrado". Dan por seguro que habrá papeles en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y señalan que previsiblemente no habrá audios de grabaciones, sino transcripciones de las mismas. EFE Compartir en X

✒️ El 23F y la paradoja Cercas, por Antonio Maestre La desclasificación de los documentos del 23F ha motivado que volvamos a escuchar a Javier Cercas hablar de los bulos y las bolas. Lo hace aludiendo a su libro 'Anatomía de un instante' como depositario de la única verdad que desahucia a todos aquellos que se cuestionan el papel del rey en la asonada y seguir así manteniendo a salvo el botín de la modélica transición, de la que Cercas es uno de los grandes benefactores y beneficiarios. Los egos y las sombras. Solo quien escucha a Javier Cercas sin haber leído el libro de Javier Cercas puede atender a lo que declara Javier Cercas. Es imposible hacer caso a sus declaraciones habiendo leído con atención lo que escribió porque es totalmente contradictorio con sus elocuciones públicas. → Lee la opinión de Antonio Maestre en laSexta.com Antonio Maestre Compartir en X

