"Una combinación tremenda": un de F1 alucina con la dupla Fernando Alonso - Newey en Aston Martin

Phil Charles, exjefe de Toro Rosso, analiza la llegada de Adrian Newey a la escudería británica y la "fuerte" asociación que forma con Fernando Alonso.

Aston Martin es la escudería de Fórmula 1 con más expectativas positivas para 2026, y no es para menos. Con la llegada de Adrian Newey como jefe de equipo, su asociación con Honda para fabricar el motor del AMR26, los fichajes de Enrico Cardile y Andy Cowell, además de la presencia de Fernando Alonso a los mandos del monoplaza, ha situado a la escudería británica en lo más alto de las predicciones para esta nueva temporada.

Muchos son, además de los actuales jefes de otras escuderías y pilotos, los que ven a Aston Martin como un candidato a llevarse el Mundial de Constructores y pilotos este curso. Entre ellos, se encuentra una figura importante con pasado en la F1 como ingeniero, apodado como el 'Adrian Newey de la Fórmula E': Phil Charles.

Charles fue ingeniero jefe en Toro Rosso, filial de Red Bull, donde pudo coincidir en ocasiones con Newey, del cual aprendió bastantes aspectos que le han resultado eficientes en su carrera, por lo que ha aportado su visión sobre su llegada a Silverstone y su alianza con Alonso.

"Es una combinación muy fuerte. No he trabajado directamente con Adrian, pero estaba en Toro Rosso y teníamos una muy buena relación con Red Bull. Apenas diría que he trabajado con él, pero he visto la forma en la que opera y es claramente un líder técnico muy fuerte", comenta Phil en una entrevista para 'SoyMotor' en el ePrix de Sao Paulo.

Su predicción sobre Aston Martin para 2026 es prometedora, e incluso confiesa que le sorprendería que "no diera un gran salto" respecto a los últimos años. "Así que estaría muy sorprendido si no dan un gran salto. Y Fernando, por cierto, también es increíble. Es una combinación tremenda", añade el exingeniero.

Newey, figura clave del proyecto

Sobre el ingeniero más laureado de la Fórmula 1, Charles destaca su capacidad de organización en equipo y su forma de dirigir a sus compañeros sin decirles "directamente" lo que deben hacer en cada momento.

"Lo sabe todo de cómo organizar un equipo de carreras y digo organizar, ya que en los últimos años no solo se trata de una persona a la hora de preparar un coche, y no es Adrian quien le dice directamente a todo el mundo lo que debe hacer, pero él sí que puede dar una muy buena dirección y puede construir un gran grupo de ingenieros para poder hacer un coche muy rápido", concluye Phil Charles sobre Newey y su labor en Aston Martin.