Max Verstappen se 'borra' del Gran Premio de Australia: "No vamos a luchar..."

El piloto neerlandés dice que están lejos de los equipos de cabeza: "Todavía tenemos que dar un paso más para poder competir".

Hay cuatro equipos que van a competir por victorias en las primeras carreras de la Fórmula 1: Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren. Pero Max Verstappen se ha descartado de cara a Australia, la cita inaugural. Dice que no estará en la lucha por las victorias y que deberán mejorar el coche.

Lo ha manifestado en 'Viaplay', donde una vez más alguien del equipo Red Bull dice que no están entre los mejores: "Si nos fijamos en el rendimiento, creo que aún tenemos que dar un paso más para poder competir realmente por las primeras posiciones".

"Creo que, en este momento, no vamos a luchar por la victoria. Hay que ser realistas. Sin embargo, tampoco esperábamos que fuera así de bien desde el principio, con la introducción de estas nuevas normas y con nuestro propio motor", dice el piloto cuatro veces campeón del mundo.

Eso sí, algunos pronosticaban que estarían atrás y sí están en ese grupo que lidera la F1. Y eso que son 'novatos' con el motor Ford. Así saca pecho Max: "Pensaban que el motor simplemente explotaría. Así que, en ese aspecto, lo hemos hecho muy bien y estamos en el buen camino. Podemos estar orgullosos de ello".

"Todavía hay muchas cosas que hay que ajustar, también en el motor. Las normas son tan complicadas que siempre hay algo que se puede mejorar. Ahora mismo estamos muy ocupados con eso. Por supuesto, no puedo dar detalles sobre en qué estamos trabajando, pero siempre hay margen de mejora", dice para finalizar el piloto de la escudería de las bebidas energéticas.