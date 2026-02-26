PP, Vox y Junts criminalizan a los que no pueden pagar con su 'no' al escudo social mientras Moncloa ya habla de un plan B

¿Por qué es importante? El argumento de Junts es que son okupas, pero para acogerse a la suspensión, esas familias han tenido que demostrar que se encuentran en una situación de extrema necesidad. Son 70.000 hogares, según los sindicatos, que hasta ahora tenían paralizados sus desahucios.

El Congreso ha rechazado el escudo social propuesto por el Gobierno, que incluía medidas como la prórroga de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional. PP, Vox y Junts, con 177 votos en contra, han sido decisivos en esta decisión, argumentando que la medida favorece la okupación. El Gobierno, representado por el ministro Félix Bolaños, ha expresado su intención de buscar alternativas. La derecha ha sido criticada por su postura, que, según el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, deja desprotegidas a las personas vulnerables. Además, se ha rechazado el tope de precios en situaciones de emergencia, lo que ha generado indignación en el Ejecutivo.

PP, Vox y Junts han tumbado este jueves el escudo social. Este contenía, entre otras medidas, la prórroga de la prohibición de desahuciar a familiar vulnerables sin alternativa. Son 70.000 hogares, según los sindicatos, que hasta ahora tenían paralizados sus desahucios. El argumento de Junts es que son okupas, pero para acogerse a la suspensión, esas familias han tenido que demostrar que se encuentran en una situación de extrema necesidad.

Lo que sí se ha aprobado es la subida de las pensiones con el voto en contra de Vox. PP, Vox y Junts justifican el derribo del escudo social relacionando la protección de los vulnerables ante los desahucios con la okupación, criminalizando así al que no puede pagar. El Gobierno, según ha dicho el ministro Félix Bolaños, lo volverá a intentar: "Siempre hay un plan B".

De nuevo, los 177 votos en contra que suman PP, Vox y Junts, con los que también han tumbado el tope de precios en situaciones de emergencias, han sido decisivos provocando un enfado que ha sido visible a la salida del Congreso. "La derecha y la ultraderecha han vuelto a mandar hoy un mensaje muy claro: que la gente vulnerable en España se busque la vida, sin alternativa habitacional y les insultan, les llaman okupas", ha dicho el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

De hecho, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha referido así a las personas acreditadamente vulnerables a las que el decreto impedía desahuciar: "Okupaciones no. Si queremos escudo social, que lo queremos todos, que lo separen de las okupaciones".

Mientras, el Ejecutivo se revuelve recordándoles que el año pasado votaron sí a esa misma medida. "Y ahora suban a esta tribuna, mientan y se mueren de vergüenza de votar que no y dejar a la gente en la calle", ha dicho el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El decreto contenía prórrogas como las del bono social energético, las ayudas por la DANA, la prohibición de despidos en empresas con ayudas públicas o las entregas a cuenta. "Cosas buenas para la gente, y espero que la gente tome nota", ha remarcado Gabriel Rufián.

Sobre el tope de precio, Junts ha dicho que es una manga ancha inadmisible. "Llega un punto en el que piensas que esta gente se ha vuelto loca. Que un Gobierno pida que se le dé manga libre total para topar los precios bienes y servicios... Esto, ni [Donald] Trump", ha expresado Nogueras. Así, han impedido al Gobierno controlar los subidones de precios como los que se produjeron tras el accidente en Adamuz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.