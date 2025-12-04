Red Bull señala la ventaja de Verstappen respecto a Norris y Piastri en Abu Dhabi

Laurent Mekies ha destacado el factor que juega a favor de las posibilidades del piloto neerlandés para conseguir arrebatar el campeonato del mundo a los McLaren.

Max Verstappenha conseguido algo que parecía imposible hace unos meses: llegar a la última carrera de la temporada con opciones de ser campeón del mundo.

Además, las posibilidades no son ni mucho menos remotas. Si el neerlandés gana en Abu Dhabi y Lando Norris, que todavía posee la condición de favorito, queda fuera del podio, el de Red Bull levantará su quinto campeonato consecutivo.

El 'sorpasso' de Max sería, a parte de auténtica historia de la Fórmula 1, un verdadero fracaso para McLaren. Hecho que incentiva la presión sobre sus pilotos.

Precisamente, Laurent Mekies señala esa presión como un factor que podría ser determinante: "Estoy seguro de que hay un elemento cuando eres el oponente de Max, y he estado en el otro lado, en el que sabes que simplemente nunca comete un error. Eso te pone bajo presión siempre".

La remontada protagonizada por el neerlandés ha sido posible, más allá de la maximización del rendimiento por parte del piloto, gracias a los múltiples errores de la escudería 'papaya'. Una realidad que demuestra la importancia de la presión o los nervios que se verá cuantificada en la carrera que decide la temporada.

"Nunca hace nada mal, nunca falla en la salida, nunca falla en la primera curva. Saca más partido a los neumáticos que la mayoría de los pilotos. Por supuesto, eso crea una presión", asegura Mekies.

Por todo, el ingeniero francés considera que la presión ofrece una clara ventaja psicológica para Verstappen, especialmente teniendo en cuenta que Norris y Piastri luchan por ganar el campeonato por primera vez.