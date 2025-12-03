Todos hombres y la mayoría dueños de grandes tecnológicas: los diez más ricos del mundo

Los detalles Musk se aferra a la primera posición de las personas más ricas del mundo, según Forbes, pero la sorpresa la ha dado Larry Page, cofundador de Google, quien por primera vez ocupa la segunda posición.

Elon Musk sigue siendo la persona más rica del mundo con una fortuna de 483.000 millones de dólares, según Forbes. Larry Page, cofundador de Google, ocupa la segunda posición con 262.000 millones, seguido de cerca por Larry Ellison de Oracle, con 253.000 millones. Jeff Bezos, de Amazon, se sitúa en la cuarta posición con 245.000 millones. La lista, dominada por hombres de grandes tecnológicas, incluye también a Mark Zuckerberg de Meta y Jensen Huang de Nvidia. Warren Buffett vuelve a aparecer en el décimo lugar. En total, los diez más ricos acumulan un patrimonio de 2,4 billones de dólares.

Elon Musk continúa siendo la persona más rica del mundo. Con una fortuna de 483.000 millones de dólares, el CEO de Tesla vuelve a tocar la cima del ranking de los más ricos del mundo, según 'Forbes'.

Aunque en esta lista, la sorpresa la ha dado Larry Page, cofundador de Google, quien por primera vez ocupa la segunda posición con un patrimonio estimado de 262.000 millones de dólares.

Muy de cerca la sigue Larry Ellison, CEO de Oracle, cuya empresa es básicamente la nube de datos del mundo. "Todos los más importantes y valiosos datos del mundo están en la base de datos de Oracle", llegó a decir él mismo. Su fortuna asciende hasta los 253.000 millones de dólares.

Una tercera posición muy peleada con Jeff Bezos, dueño de Amazon, que tiene una fortuna de 245.000 millones de dólares.

Una lista que dice mucho: todos los que las conforman son hombres, la mayoría dueños de las grandes tecnológicas y sí, también están Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Jensen Huang, de Nvidia, que logra mantenerse en el octavo puesto.

Aunque no solo están presentes los CEO de las 'big tech'. Vuelve a la lista Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, en el puesto número diez.

La lista la completan Sergey Brin, miembro de la junta directiva de Alphabet, en quinta posición; Bernard Arnault, director ejecutivo y presidente del grupo de artículos de lujo LVMH, en la séptima; y Michael Dell, presidente y director ejecutivo de Dell Technologies, en la novena.

Ellos son las diez personas más ricas del mundo y en conjunto suman un patrimonio de 2,4 billones de dólares, casi lo mismo que el PIB de toda Italia.

