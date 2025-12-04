Sanidad retira un conocido antidepresivo de las farmacias por un "defecto de calidad"

Se trata de una marca de duloxetina, que se emplea para tratar la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada o el dolor neuropático diabético. Aunque es un "defecto de calidad", Sanidad asegura que no hay riesgo para los pacientes.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha emitido una alerta farmacéutica, ordenando la retirada inmediata de un conocido antidepresivo a raíz de un "defecto de calidad" en su composición. Sanidad ha ordenado la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y su devolución al laboratorio, Towa Pharmaceutical España, si bien ha señalado que su consumo no supone "un riesgo vital" para los pacientes que lo tengan prescrito.

En concreto, se trata de tres lotes diferentes de duloexetina, en formato de cápsulas de 60 mg. El defecto de calidad en cuestión, que se trata de la detección de una impureza "por encima de su límite establecido", es de clase 2 —la intermedia en las clases en las que se clasifican los defectos, siendo la primera un posible riesgo elevado y la 3, la de menor riesgo—. Los lotes afectados son los siguientes:

Duloxetina Pensa Pharma (60mg), en cápsulas duras gastrorresistentes EFG | 28 cápsulas | Blister PVC/PVDC-ALUMINIO | NR: 79371, CN: 704751 | Lote: 231441 | Fecha de caducidad: 30/06/2026

Duloxetina Pensa Pharma (60mg), en cápsulas duras gastrorresistentes EFG | 56 cápsulas | PVC/PVDC-Aluminio| NR: 79371, CN: 706553 | Lote: 231514 | Fecha de caducidad: 31/05/2026

PVC/PVDC-Aluminio| NR: 79371, CN: 706553 | Duloxetina Pensa Pharma (60mg), en cápsulas duras gastrorresistentes EFG | 56 cápsulas | PVC/PVDC-Aluminio| NR: 79371, CN: 706553 | Lote: 240603 | Fecha de caducidad: 30/11/2026

Según el prospecto del medicamento, Duloxetina Pensa Pharma contiene básicamente "duloxetina", un principio activo que aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso. Está indicado para el tratamiento de la depresión, de los trastornos de ansiedad generalizados pero también para el dolor neuropático diabético.

