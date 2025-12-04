Ahora

Caso Koldo

José Luis Ábalos recurre su ingreso en prisión por "ausencia de indicios": "Seguiré luchando"

Los detalles El exministro ha presentado este recurso alegando una "ausencia de riesgo de fuga" y una "vulneración del derecho de representación política y uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal".

El exministro de Transportes José Luis Ábalos.El exministro de Transportes José Luis Ábalos.EP

José Luis Ábalos ha recurrido su ingreso en prisión alegando una "ausencia de indicios". El exministro ha presentado este recurso alegando una "ausencia de riesgo de fuga y una "vulneración del derecho de representación política y uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal".

"Seguiré luchando no solo por mis derechos, sino en defensa de los derechos ganados para todos y todas en nuestra democracia", ha escrito en redes sociales.

En el recurso al que ha tenido acceso laSexta, el exministro acusa a Víctor de Aldama de "fabular" al decir que Koldo García cobraba de él 10.000 euros al mes.

"No existe ninguna evidencia para vincular a nuestro representado con el supuesto pago de 10.000 euros mensuales que dice Aldama que recibía Koldo García, como interpreta la UCO y ahora el instructor, concediendo credibilidad al imputado Aldama, que se caracteriza por sus fabulaciones", han destacado.

Para probar esta afirmación, ponen como ejemplo su "supuesta intermediación en la compra de un local en Valencia", en que aportaba un correo electrónico de 3 de abril, "cuando la transacción y contrato de arras se había cerrado en marzo". "Pues bien, todo es igual en este sujeto, en su afán de complacer a la acusación", han asegurado.

Noticia pendiente de ampliación.

