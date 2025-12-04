Una leyenda del tenis desvela una llamativa anécdota con un joven Rafa Nadal

Boris Becker, exnúmero uno del mundo y ganador de seis Grand Slams, ha recordado qué le dijo a Toni Nadal cuando vio a Rafa, que entonces tenía 14 años, jugar en Manacor.

Si hace una semana Boris Becker desvelaba el gran gesto que tuvo Novak Djokovic con su familia cuando estaba en la cárcel, el exnúmero uno del mundo contó este miércoles otra anécdota, pero esta vez con Rafa Nadal.

El ganador de seis Grand Slams recordó cuándo conoció al balear y qué le dijo a su tío Toni en cuanto le vio jugar.

"A Rafa también le conozco, porque tenía una casa de veraneo al lado de él en Mallorca, entre Manacor y Artá", arrancó Becker durante una entrevista en 'La Revuelta'.

Fue ahí cuando llegó el consejo ya que Rafa jugaba con dos derechas: "Conocía a su familia. Cuando tenía 14 o 15 años, le dije a Toni que lo mejor era que usara una sola mano".

"Mira tú, les fue bien", añadió el extenista, fan reconocido del ganador de 22 'majors': "Rafa también tuvo algo de mérito".