Carlos Sainz elige entre Norris y Verstappen en Abu Dhabi: "Es una pista..."

El GP de Abu Dhabi decidirá el próximo campeón mundial. Tres pilotos optan al título y Carlos Sainz ha querido transmitir sus sensaciones en las horas previas a la última carrera del año.

Esta temporada llega a su fin. En Abu Dhabi se decidirá el campeón mundial y Carlos Sainz ha compartido sus sensaciones en las horas previas a Yas Marina. Tras el Gran Premio de Qatar la semana pasada, la cabeza de la clasificación llega más apretada que nunca. Una batalla que mantiene a espectadores y pilotos expectantes: "Obviamente tengo interés y lo seguiré muy de cerca", declaraba el piloto de Williams.

Liderada por Lando Norris, a quien sigue muy de cerca Max Verstappen, a 12 puntos, y su compañero de escudería en McLaren, Oscar Piastri, a 16 puntos. Un escenario que deja con posibilidades a los tres, a los que Sainz "desea las mismas oportunidades".

El madrileño fue compañero de equipo con Norris. Ambos fueron pilotos de McLaren entre 2019 y 2020, lo que les sirvió para cultivar una gran amistad. Quizá de ahí su favoritismo por el británico: "Todo el mundo sabe lo bien que me llevo con Lando, y le deseo el mejor resultado posible".

"Respeto mucho a Max y a Oscar, pero creo que Abu Dhabi es una 'Lando track' (pista Norris) en el sentido que ha dominado aquí varios años y siempre ha sido muy rápido", como recoge 'Motorsport'. Sainz no duda al apoyar a su excompañero, a quien compara con los nombres más grandes de la competición: "He sido compañero de Charles, de Max, de Lando… de todos los top de la parrilla. Y puedo decir que Lando no tiene nada que envidiarles en velocidad".

El piloto de Williams también aprovechó para recordar los años en los que compartió coche con el británico y otros lances: "Cuando fui su compañero aquí, siempre fue una de sus mejores pistas. Y la victoria que logró el año pasado, delante de mí, todavía me duele". Carlos Sainz no duda al mostrar su optimismo a favor de Norris, aunque avisa: "Quedar entre los tres primeros en Fórmula 1 nunca es fácil, ni siquiera pilotando un McLaren".

