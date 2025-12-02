Ahora

Ante la jueza

Un jefe de Emergencias conservó las imágenes de las cámaras de seguridad del CECOPI que muestran la llegada de Mazón el día de la DANA

Los detalles López de Vicuña ha asegurado ante la jueza que las imágenes no se eliminaron y "se protegieron de la eliminación automática que se hace al mes" porque así lo decidió él mismo. Según señala, el funcionario sometió "a consideración" la conservación de las imágenes al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez. "Le pareció perfecto", ha dicho.

El coordinador de Prevención de Emergencias, Alfonso López de Vicuña, ha declarado ante la jueza de la DANA que las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se ven a Carlos Mazón y su equipo llegando a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) el día de la DANA se conservan.

Según ha dicho el testigo, hay disponibles las imágenes de cuatro cámaras exteriores: de los accesos de los vehículos, de la puerta principal, del aparcamiento interior y de la puerta lateral del Centro de Emergencias. También de las cámaras del edificio que albergaba la reunión del CECOPI.

Mazón llegó en un coche con dos personas y en un segundo vehículo iba otra persona. El testigo ha comentado que no sabía quiénes eran los acompañantes del por entonces president de la Generalitat, aunque daba por hecho que eran personal de su gabinete.

La decisión de conservar las imágenes de las cámaras de seguridad del CECOPI contrasta con la del Palau de la Generalitat, cuyas imágenes de las cámaras de seguridad de aquella jornada fueron borradas.

