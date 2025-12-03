Verstappen desmiente a Red Bull sobre el nuevo rol de Newey en Aston Martin

Después de que Helmut Marko asegurase que no veía con buenos ojos que su exingeniero fuera el nuevo jefe de los de Silverstone, el neerlandés ha afirmado que "seguro que lo hará bien".

El anuncio del nuevo puesto de Adrian Newey como jefe de Aston Martin pilló por sorpresa a todo el mundo de la Fórmula 1.

Las reacciones no tardaron en llegar y una de las más contundentes fue por parte del exequipo del británico, Red Bull.

Helmut Marko, asesor de los de las bebidas energéticas, no titubeó a la hora de afirmar que no era el mejor puesto para Newey.

Sin embargo, su piloto Max Verstappen no lo ve de la misma manera. De hecho, no tiene dudas de que su nuevo rol dará sus frutos.

"Es algo que se ve en más equipos, ¿verdad? Alguien más técnico asume el rol de jefe de equipo, y supongo que Aston Martin seguirá el mismo camino. Me alegra ver eso. No sé cuánto influirá en la participación de Adrian en el coche, pero estoy seguro de que lo hará bien", ha explicado en declaraciones que publica 'Motor.es'

"El tiempo dirá. Nunca he hablado con Adrian sobre eso, nunca fue una opción en Red Bull, por supuesto. No sé cuál era su ambición ni nada, pero me alegro por él", ha añadido.

El tetracampeón, que este fin de semana se juega su quinto título en Abu Dabi, espera que Aston Martin saque rédito del bagaje de Newey.

"Ahora está en un entorno de equipo diferente. Simplemente estoy aquí sentado, disfrutándolo. Me alegro por él y espero que el equipo se beneficie de sus conocimientos", ha zanjado.