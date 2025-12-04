El vacile de Max Verstappen a los McLaren: "El trofeo es el mismo, yo ya tengo cuatro en casa..."

El piloto de Red Bull se encargó de dejar claro en la previa de Abu Dhabi que él no tiene ninguna presión: "Sería lo mismo...".

Max Verstappen va sin presión. No tiene nada que perder. Su remontada ha sido sorprendente en las últimas carreras. Porque durante este 2025, en muchas ocasiones, parecía imposible que ese Red Bull pudiera plantar cara a los dos McLaren. Pero así ha sido. En Abu Dhabi tendrá una seria oportunidad de sumar su quinto campeonato de Fórmula 1 consecutivo.

En la rueda de prensa de este jueves, junto a Lando Norris y a Oscar Piastri, ha lanzado un divertido vacile: "El trofeo parece el mismo. Ya tengo cuatro de ellos en casa. Añadir un quinto estaría bien. Sería lo mismo".

Asegura que él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en la Fórmula 1: "Siempre intentas ganarlo, pero ya he conseguido todo lo que quería en la F1. Todo lo que venga después es un bonus porque me gusta y lo disfruto. Es como lo enfoco este fin de semana. Quiero pasármelo bien y maximizar el resultado".

Tiene claro que Red Bull está por detrás de McLaren, que no es el favorito, pero que todo puede pasar: "Creo que no somos los más rápidos, pero nunca se sabe. Pueden pasar muchas cosas".

Norris, Verstappen y Piastri son los tres candidatos al campeonato. Al británico le basta con subir al podio para ser campeón, independientemente de lo que hagan sus rivales.

La emoción será máxima en la carrera de Abu Dhabi. Una lucha a tres en la que Max ha dejado claro que no tiene nada que perder.