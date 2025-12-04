Salen a la luz imágenes inéditas de 'la isla de la pedofilia' de Jeffrey Epstein, epicentro de sus abusos

Salen a la luz imágenes inéditas de "la isla de la pedofilia" de Jeffrey Epstein

Los detalles Las imágenes, publicadas ahora por los demócratas de la Cámara de Representantes, muestran dormitorios y baños de la mansión o una sala con una silla de dentista y máscaras.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha revelado imágenes inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein, conocida como 'la isla de la pedofilia', en las Islas Vírgenes estadounidenses. Estas imágenes, que muestran detalles como máscaras y una silla de dentista, buscan ofrecer transparencia en la investigación sobre los crímenes de Epstein, quien murió en prisión en 2019. El Comité de Supervisión ha solicitado documentos adicionales sobre Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell. Además, el Congreso aprobó una ley para que el Departamento de Justicia publique los documentos del caso, a pesar de la oposición inicial de Donald Trump.

Máscaras, una silla de dentista y palabras como "poder", "engaño" o "política" escritas en una pizarra. Es lo que puede verse en algunas de las fotografías y vídeos inéditos de la isla privada que el pederasta Jeffrey Epstein tenía en las Islas Vírgenes estadounidenses. Un lugar, conocido como 'la isla de la pedofilia', que fue el epicentro de los abusos del magnate, hallado muerto en prisión en 2019.

Ahora, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han publicado imágenes nunca vistas del lugar, en las que aparecen dormitorios y baños de la mansión e incluso un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida bajo los nombres de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry.

Teléfono con contactos en marcación rápida en la isla de Epstein

Epstein adquirió esa isla caribeña, oficialmente llamada Little St. James, en la década de los 90 y la usó como residencia privada. Con 0,3 kilómetros cuadrados, solo se podía acceder en helicóptero o en barco privado. Antes de su primera condena, Epstein visitaba este islote dos o tres veces al mes y, presuntamente, llevaba allí a sus víctimas, que no tenían forma de escapar.

Una pizarra con palabras escritas en la mansión de Jeffrey Epstein en su isla

"Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y vídeos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein", ha asegurado el demócrata Robert García, miembro del Comité de Supervisión, que investiga el caso y que también ha recibido documentos de J.P. Morgan y Deutsche Bank que los demócratas pretenden hacer públicos tras revisarlos.

Sala con máscaras y una silla de dentista en la isla de Epstein

El pasado 18 de noviembre, el mismo Comité pidió a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses documentos, comunicaciones e información relacionados con investigaciones sobre Epstein, que se suicidó en una cárcel de Nueva York, y Ghislaine Maxwell, su cómplice y pareja, que actualmente cumple condena en la cárcel.

El Congreso de Estados Unidos aprobó el mes pasado una ley, con el voto a favor de republicanos y demócratas, para obligar al Departamento de Justicia a publicar los documentos del caso, que todavía no han sido revelados. El presidente Donald Trump, que mantuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso en un principio a su publicación, aduciendo que era una estrategia demócrata para dañar su imagen, pero luego respaldó la ley.

