El CEO de Ribera Salud dimite como gestor del hospital público de Torrejón tras sus polémicos audios pidiendo alargar las listas de espera

Los detalles Pablo Gallart ha solicitado a la presidencia de la empresa "desvincularse de las responsabilidades" de la gestión del centro hospitalario "mientras el grupo lleva a cabo una auditoría en profundidad".

Pablo Gallart, CEO del Grupo Ribera, ha dejado la gestión del hospital público de Torrejón tras revelarse audios en los que sugería alargar las listas de espera para obtener beneficios económicos. Según 'El País', el grupo emitió un comunicado señalando que Gallart solicitó desvincularse de sus responsabilidades para preservar los valores y la ética del grupo. Ribera Salud está realizando una auditoría para asegurar que no se han violado estándares de calidad ni leyes. El grupo reitera que la atención al paciente sigue siendo su prioridad. La Consejería de Sanidad de Madrid solicitará reunirse con el responsable de la compañía.

Pablo Gallart, CEO del Grupo Ribera, se ha desvinculado de la gestión del hospital público de Torrejón (Madrid) después de que se conocieran unos audios en los que pedía alargar intencionadamente las listas de espera de los pacientes del centro para así obtener un mayor beneficio económico.

El grupo ha emitido un comunicado, al que ha tenido acceso laSexta, en el que ha anunciado que, "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al grupo", Gallart "ha solicitado al presidente de Ribera desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón".

Además, este paso al lado se produce "mientras el grupo lleva a cabo una auditoría en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

En el comunicado, Ribera Salud insiste pese a los audios que "la prioridad absoluta del grupo y su máximo accionista Vivalto Santé son y seguirán siendo sus pacientes" y, por ende, afirman que "el servicio y atención al paciente seguirán teniendo la calidad y el rigor de siempre".

"Ribera mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible", añade el comunicado, destacando que esa "ha sido siempre la prioridad".

Por otro lado, según ha recogido Europa Press a través de fuentes de la Consejería de Sanidad, el organismo madrileño solicitará un nuevo encuentro con "el máximo responsable de la compañía" a la mayor brevedad posible.

