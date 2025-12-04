Ahora

Escándalo sanitario

El CEO de Ribera Salud dimite como gestor del hospital público de Torrejón tras sus polémicos audios pidiendo alargar las listas de espera

Los detalles Pablo Gallart ha solicitado a la presidencia de la empresa "desvincularse de las responsabilidades" de la gestión del centro hospitalario "mientras el grupo lleva a cabo una auditoría en profundidad".

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Torrejón de ArdozImagen de archivo del Hospital Universitario de Torrejón de ArdozAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Pablo Gallart, CEO del Grupo Ribera, se ha desvinculado de la gestión del hospital público de Torrejón (Madrid) después de que se conocieran unos audios en los que pedía alargar intencionadamente las listas de espera de los pacientes del centro para así obtener un mayor beneficio económico.

El grupo ha emitido un comunicado, al que ha tenido acceso laSexta, en el que ha anunciado que, "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al grupo", Gallart "ha solicitado al presidente de Ribera desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón".

Además, este paso al lado se produce "mientras el grupo lleva a cabo una auditoría en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

En el comunicado, Ribera Salud insiste pese a los audios que "la prioridad absoluta del grupo y su máximo accionista Vivalto Santé son y seguirán siendo sus pacientes" y, por ende, afirman que "el servicio y atención al paciente seguirán teniendo la calidad y el rigor de siempre".

"Ribera mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible", añade el comunicado, destacando que esa "ha sido siempre la prioridad".

Por otro lado, según ha recogido Europa Press a través de fuentes de la Consejería de Sanidad, el organismo madrileño solicitará un nuevo encuentro con "el máximo responsable de la compañía" a la mayor brevedad posible.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Enfado en las filas socialistas por la gestión del escándalo Salazar entre propuestas de acudir a la Fiscalía
  2. El hospital de Torrejón evidencia la falacia de Ayuso: siempre insistió en "los buenos resultados" de la colaboración público-privada y ahora calla
  3. Un BOE a la carta y de pago: los 'logros' de Montoro con Equipo Económico que investiga la Justicia
  4. Una de cada tres mujeres en España ha sufrido violencia física, sexual, económica o psicológica por parte de su pareja o expareja
  5. Las urgencias de los hospitales españoles empiezan a colapsar por los contagios de la gripe
  6. Primera condena por la muerte de Matthew Perry: dos años y medio de prisión para el médico que le dio ketamina