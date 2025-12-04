Fernando Alonso, ilusionado como nunca: "Aston Martin tendrá éxito"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 tiene claro que la escudería de Silverstone tiene todos los ingredientes para ganar con el nuevo reglamento.

La Fórmula 1 afronta este fin de semana en Abu Dhabi la última carrera de la temporada antes de que el nuevo reglamento aterrice en la máxima categoría el próximo año.

El cambio normativo es la gran baza con la que juega Aston Martin para situarse en cabeza de parrilla, y Fernando Alonso sabe que en Silverstone están cumpliendo los plazos para que eso pase.

Así lo ha afirmado el asturiano cuando en la previa del Gran Premio en el trazado de Yas Marina le han preguntado si su equipo se encontrará en buena posición en 2026.

"Sí lo creo. La fábrica está completa, el túnel de viento es nuevo y está en marcha. Tenemos a Newey, Cowell, Cardile. Hay gente buena y mucho talento en la fábrica", ha explicado, detallando los ingredientes del éxito.

Eso sí, el tiempo será clave en el proceso: "Solo necesitamos ponerlo todo en su sitio, las instalaciones son nuevas y la gente lleva unos meses en el sistema".

Es por ello que Alonso se hace la gran pregunta: "¿Será suficiente con unos meses o necesitamos una temporada entera?".

"Para mí está garantizado que Aston Martin tendrá éxito, la pregunta es cuándo. Por eso queremos hacerlo lo antes posible", añadió Fernando respondiéndose a sí mismo. Ojo.