¿Y si Norris revive los fantasmas de Alonso en 2010?: la gesta de Vettel que podría repetir Verstappen

El piloto neerlandés podría remontar una desventaja de 12 puntos sobre el de McLaren, una proeza similar a la que realizó el alemán ante Fernando Alonso y su Ferrari hace 15 años.

La Fórmula 1 vuelve a tener un final de temporada apurado en el que tres pilotos se disputan el título de campeón. En concreto, esta es la 13ª edición, en la que el campeonato se decidirá a tres bandas en su última carrera.

Lando Norris con 408 puntos, Max Verstappen con 396 y, por último, Oscar Piastri con 392 lo darán todo en el Circuito de Yas Marina con el fin de ser el nuevo campeón de la F1. Pese a que el británico parte con ventaja, el piloto neerlandés podría repetir una de las gestas más épicas que se han vivido en la competición.

Para ello, el piloto de Red Bull tendría que replicar el GP de Abu Dhabi de 2010, donde Sebastian Vettel se proclamó campeón por primera vez con la escudería austriaca, tras remontar los 15 puntos de desventaja que tenía sobre Fernando Alonso, y los ocho de Mark Webber.

En dicha carrera, Vettel logró acabar en primera posición gracias a un accidente en la primera curva del circuito entre Schumacher y Liuzzi, que dejó a Alonso y su Ferrari condenado en la mitad de la parrilla hasta que se ondeó la bandera a cuadros.

Con Alonso en séptima posición y Webber octavo, el alemán cruzó primero la meta y con cuatro puntos finales por encima del asturiano le arrebató el que podría haber sido su tercer campeonato.

De esta forma, en Red Bull esperan que se pueda repetir dicha hazaña en el mismo escenario, donde Verstappen se vestiría de Vettel y Norris reviviría los fantasmas del pasado que acabaron con la oportunidad de Alonso.

Norris por delante, ¿ventaja o desventaja?

Doce puntos de diferencia separan a Max Verstappen de Lando Norris y la primera posición en la clasificación, lo cual supone una ventaja para el piloto de McLaren, situación similar a la de Alonso y Vettel en 2010. Sin embargo, situarse en el segundo puesto a tan poca distancia de su rival supone una ventaja para el austriaco debido al gen competitivo de Red Bull y el piloto.

La mayoría de pilotos que se encontrasen en la situación de Norris estarían tranquilos, pero teniendo en cuenta que su rival es un tetracampeón del mundo que ha perpetrado una remontada de más de 100 puntos en nueve carreras, el británico no debería confiarse.

En caso de que Norris cruce la línea de meta en primer lugar, todo habrá acabado y se proclamaría campeón de la Fórmula 1 por primera vez, pero si termina en cuarta o peor posición y Verstappen en primer lugar, este se convertirá en pentacampeón del mundo de forma consecutiva.