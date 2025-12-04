Los repugnantes mensajes del líder del PSOE de Torremolinos a una militante: "Iré depilado por si tienes un desliz"

El contexto La Fiscalía ha abierto diligencias contra Antonio Navarro a raíz de la denuncia de una militante a quien habría enviado innumerables mensajes intimidatorios, degradantes y humillantes.

La Fiscalía ha iniciado diligencias por acoso sexual contra Antonio Navarro, líder del PSOE de Torremolinos, tras la denuncia de una militante del partido. La víctima asegura que Navarro la tocó sin su consentimiento y le enviaba mensajes de contenido sexual. Los mensajes de WhatsApp presentados como prueba incluyen comentarios degradantes e insinuaciones explícitas. A pesar de las advertencias de la víctima, Navarro persistió en su conducta inapropiada. El PSOE de Málaga ha solicitado la suspensión cautelar de su militancia y que deje sus cargos, aunque hasta ahora no había tomado medidas. Navarro ha evitado hacer declaraciones sobre el asunto.

La Fiscalía ha abierto diligencias por acoso sexual contra el líder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro. Lo ha hecho a raíz de la denuncia de una militante del partido, a quien llegó a tocar sin su consentimiento y a quien enviaba innumerables mensajes de contenido sexual, con insinuaciones y propuestas explícitas, ignorando por completo todos los intentos de la víctima por ignorarle o reconducir la conversación al terreno laboral.

Así lo reflejan los mensajes de WhatsApp aportados en su denuncia y recogidos por el diario 'Sur'. En algunas de esas conversaciones, de 2021, él le hacía comentarios degradantes e intimidatorios como "no me esquives, que te quiero meter ficha", "yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza" o "lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá". Inasequible a los reproches de ella por su insistencia, seguía: "Es que estás muy buena".

"¿Ese escote lo has tenido siempre?", le preguntó en un momento dado, ante lo que la víctima incluso se justificó así: "Se me ha olvidado ponerme una camiseta básica". Pero él insistía: "Aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena".

Mensajes a los que ella no respondía o ante los que trataba de desviar la atención, pero él traspasaba todas las líneas, al punto de tocarla sin consentimiento, según recoge la denuncia: "Me tocó el trasero sin mi consentimiento, hecho que rechacé de inmediato advirtiendo de que informaría a la dirección del partido si insistía", recoge.

Tras ese hecho, la bombardeó con mensajes pidiendo disculpas, pero luego volvió a la carga, con mensajes tales como "cuando te enfadas te pones muy guapa", "te ponía ahora de vuelta y media", "¿por qué estás tan buena?" o incluso "iré depilado por si tienes un desliz".

Navarro se ha negado a hacer declaraciones a laSexta sobre el tema, mientras que desde el PSOE de Málaga han pedido que autoricen desde el partido su suspensión cautelar de militancia y le han reclamado a él que deje sus cargos. Sin embargo, hasta ahora no habían hecho nada, a pesar de que la militante ya denunció la situación internamente en junio.

