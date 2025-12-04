Ahora

Denuncia por acoso sexual

Los repugnantes mensajes del líder del PSOE de Torremolinos a una militante: "Iré depilado por si tienes un desliz"

El contexto La Fiscalía ha abierto diligencias contra Antonio Navarro a raíz de la denuncia de una militante a quien habría enviado innumerables mensajes intimidatorios, degradantes y humillantes.

La Fiscalía ha abierto diligencias por acoso sexual contra el líder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro. Lo ha hecho a raíz de la denuncia de una militante del partido, a quien llegó a tocar sin su consentimiento y a quien enviaba innumerables mensajes de contenido sexual, con insinuaciones y propuestas explícitas, ignorando por completo todos los intentos de la víctima por ignorarle o reconducir la conversación al terreno laboral.

Así lo reflejan los mensajes de WhatsApp aportados en su denuncia y recogidos por el diario 'Sur'. En algunas de esas conversaciones, de 2021, él le hacía comentarios degradantes e intimidatorios como "no me esquives, que te quiero meter ficha", "yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza" o "lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá". Inasequible a los reproches de ella por su insistencia, seguía: "Es que estás muy buena".

"¿Ese escote lo has tenido siempre?", le preguntó en un momento dado, ante lo que la víctima incluso se justificó así: "Se me ha olvidado ponerme una camiseta básica". Pero él insistía: "Aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena".

Mensajes a los que ella no respondía o ante los que trataba de desviar la atención, pero él traspasaba todas las líneas, al punto de tocarla sin consentimiento, según recoge la denuncia: "Me tocó el trasero sin mi consentimiento, hecho que rechacé de inmediato advirtiendo de que informaría a la dirección del partido si insistía", recoge.

Tras ese hecho, la bombardeó con mensajes pidiendo disculpas, pero luego volvió a la carga, con mensajes tales como "cuando te enfadas te pones muy guapa", "te ponía ahora de vuelta y media", "¿por qué estás tan buena?" o incluso "iré depilado por si tienes un desliz".

Navarro se ha negado a hacer declaraciones a laSexta sobre el tema, mientras que desde el PSOE de Málaga han pedido que autoricen desde el partido su suspensión cautelar de militancia y le han reclamado a él que deje sus cargos. Sin embargo, hasta ahora no habían hecho nada, a pesar de que la militante ya denunció la situación internamente en junio.

