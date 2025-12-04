Conquistando escenarios
Rosalía anuncia ocho conciertos en Madrid y Barcelona para presentar 'Lux': fechas y cuándo comprar las entradas
Los detalles La artista catalana actuará en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril. En su ciudad natal, el Palau Sant Jordi la recibirá el 13, 15, 17 y 18 del mismo mes.
Rosalía regresará a los escenarios en 2026 con el esperado Lux Tour, que comenzará el 16 de marzo en Lyon y recorrerá Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica hasta septiembre. La gira, que contará con un estilo diferente al de su anterior era 'Motomami', incluirá 42 conciertos en 17 países. En España, actuará en Madrid y Barcelona, con ocho conciertos en total. Las entradas estarán disponibles a partir del 11 de diciembre. El tour presentará un concepto artístico renovado, con una orquesta en directo y un escenario dominado por una cruz gigante, reflejando la estética sacra de su álbum 'Lux'.
Rosalíavolverá a los escenarios este 2026 ante la expectación de miles de fans que piden una gira desde el lanzamiento de su alabado álbum 'Lux'. Sin embargo, los shows contarán con un estilo muy diferente al de la era 'Motomami'. Así lo ha anunciado la artista catalana este jueves: el esperado Lux Tour arrancará el 16 de marzo de 2026 en el LDLC Arena de Lyon, ciudad que dará inicio a un recorrido internacional que se extenderá hasta septiembre por Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.
Tras reinar toda plataforma musical y causar auténtico furor entre los oyentes, la artista ha publicado una lista con las fechas y los lugares de sus próximos conciertos. Por su parte, España acogerá a Rosalía nada más y nada menos que en ocho ocasiones. Ocho conciertos que se reunirán únicamente en Madrid y Barcelona.
En la capital madrileña actuará en el Movistar Arena el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril. En su ciudad natal, el Palau Sant Jordi la recibirá el 13, 15, 17 y 18 de abril, unas fechas que coinciden además con la Semana Santa, un marco simbólico que encaja de lleno con la imaginería religiosa de 'Lux'.
Así, su recorrido seguirá dando la vuelta al mundo y es que la cantante ofrecerá 42 conciertos en 17 países.
Entradas y horarios
Las entradas para los shows del 30 de marzo (Madrid), 1 de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona) podrán adquirirse el jueves 11 de diciembre a las 10:00 en enlivenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.
Para las fechas del 3 y 4 de abril (Madrid) y del 17 y 18 de abril (Barcelona), la venta comenzará también el 11 de diciembre, pero a las 11:00, en los mismos portales. Eso sí, aún se desconocen los precios para ver a la reina de las plataformas en España.
A diferencia del 'Motomami Tour', que recorrió varias ciudades españolas en 2022, Rosalía apuesta esta vez por una gira completamente distinta. Los conciertos se celebrarán en pabellones de entre 15.000 y 20.000 asistentes, dejando de lado los estadios, al menos por el momento.
También cambia el concepto artístico. Si en Motomami la ausencia casi total de músicos en escena —apenas un pianista escondido entre bambalinas— generó controversia entre los más puristas, 'Lux' apunta hacia el extremo opuesto.
Todo indica que la catalana actuará acompañada por una orquesta en directo, un guiño al protagonismo que la Orquesta Sinfónica de Londres tiene en el disco. Aunque no se espera que la formación inglesa pueda unirse a la gira por incompatibilidad de agendas, la artista sí buscará reproducir ese universo sonoro.
En lo visual, otro sello inconfundible: se habla de un escenario dominado por una cruz gigante, acorde con la estética sacra que impregna este nuevo proyecto. Las filtraciones incluso han dejado ver algunos posibles diseños.
Otro interrogante está en la duración del show. 'Lux' dura aproximadamente una hora, insuficiente para un concierto cuyo precio rondaría los 100 euros de media. Rosalía deberá completar el repertorio con canciones de sus discos anteriores. La dificultad estará en viajar sin fricciones entre la mística monástica de Lux y la personalidad inconfundible de Motomami. Pero si hay una artista capaz de sostener ese contraste, es ella.
Fechas oficiales del 'Lux Tour'
Europa
16 marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
18 marzo – París, Francia – Accor Arena
20 marzo – París, Francia – Accor Arena
22 marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
25 marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
30 marzo – Madrid – Movistar Arena
1 abril – Madrid – Movistar Arena
3 abril – Madrid – Movistar Arena
4 abril – Madrid – Movistar Arena
8 abril – Lisboa – MEO Arena
9 abril – Lisboa – MEO Arena
13 abril – Barcelona – Palau Sant Jordi
15 abril – Barcelona – Palau Sant Jordi
17 abril – Barcelona – Palau Sant Jordi
18 abril – Barcelona – Palau Sant Jordi
22 abril – Ámsterdam – Ziggo Dome
27 abril – Amberes – AFAS Dome
29 abril – Colonia – Lanxess Arena
1 mayo – Berlín – Uber Arena
5 mayo – Londres – The O2
Estados Unidos y Canadá
4 junio – Miami – Kaseya Center
8 junio – Orlando – Kia Center
11 junio – Boston – TD Garden
13 junio – Toronto – Scotiabank Arena
16 junio – Nueva York – Madison Square Garden
20 junio – Chicago – United Center
23 junio – Houston – Toyota Center
27 junio – Las Vegas – T-Mobile Arena
29 junio – Los Ángeles – Kia Forum
3 julio – San Diego – Pechanga Arena
6 julio – Oakland – Oakland Arena
Latinoamérica
16 julio – Bogotá – Movistar Arena
24 julio – Santiago – Movistar Arena
25 julio – Santiago – Movistar Arena
1 agosto – Buenos Aires – Movistar Arena
2 agosto – Buenos Aires – Movistar Arena
10 agosto – Río de Janeiro – Farmasi Arena
15 agosto – Guadalajara – Arena VFG
19 agosto – Monterrey – Arena Monterrey
24 agosto – Ciudad de México – Palacio de los Deportes
26 agosto – Ciudad de México – Palacio de los Deportes
3 septiembre – San Juan – Coliseo de Puerto Rico
