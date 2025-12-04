Ahora

Conquistando escenarios

Rosalía anuncia ocho conciertos en Madrid y Barcelona para presentar 'Lux': fechas y cuándo comprar las entradas

Los detalles La artista catalana actuará en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril. En su ciudad natal, el Palau Sant Jordi la recibirá el 13, 15, 17 y 18 del mismo mes.

Rosalía anuncia nuevo tour tras el lanzamiento de su álbum 'Lux'.Rosalía anuncia nuevo tour tras el lanzamiento de su álbum 'Lux'.ROSALIA
Rosalíavolverá a los escenarios este 2026 ante la expectación de miles de fans que piden una gira desde el lanzamiento de su alabado álbum 'Lux'. Sin embargo, los shows contarán con un estilo muy diferente al de la era 'Motomami'. Así lo ha anunciado la artista catalana este jueves: el esperado Lux Tour arrancará el 16 de marzo de 2026 en el LDLC Arena de Lyon, ciudad que dará inicio a un recorrido internacional que se extenderá hasta septiembre por Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

Tras reinar toda plataforma musical y causar auténtico furor entre los oyentes, la artista ha publicado una lista con las fechas y los lugares de sus próximos conciertos. Por su parte, España acogerá a Rosalía nada más y nada menos que en ocho ocasiones. Ocho conciertos que se reunirán únicamente en Madrid y Barcelona.

En la capital madrileña actuará en el Movistar Arena el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril. En su ciudad natal, el Palau Sant Jordi la recibirá el 13, 15, 17 y 18 de abril, unas fechas que coinciden además con la Semana Santa, un marco simbólico que encaja de lleno con la imaginería religiosa de 'Lux'.

Así, su recorrido seguirá dando la vuelta al mundo y es que la cantante ofrecerá 42 conciertos en 17 países.

Entradas y horarios

Las entradas para los shows del 30 de marzo (Madrid), 1 de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona) podrán adquirirse el jueves 11 de diciembre a las 10:00 en enlivenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Para las fechas del 3 y 4 de abril (Madrid) y del 17 y 18 de abril (Barcelona), la venta comenzará también el 11 de diciembre, pero a las 11:00, en los mismos portales. Eso sí, aún se desconocen los precios para ver a la reina de las plataformas en España.

A diferencia del 'Motomami Tour', que recorrió varias ciudades españolas en 2022, Rosalía apuesta esta vez por una gira completamente distinta. Los conciertos se celebrarán en pabellones de entre 15.000 y 20.000 asistentes, dejando de lado los estadios, al menos por el momento.

También cambia el concepto artístico. Si en Motomami la ausencia casi total de músicos en escena —apenas un pianista escondido entre bambalinas— generó controversia entre los más puristas, 'Lux' apunta hacia el extremo opuesto.

Todo indica que la catalana actuará acompañada por una orquesta en directo, un guiño al protagonismo que la Orquesta Sinfónica de Londres tiene en el disco. Aunque no se espera que la formación inglesa pueda unirse a la gira por incompatibilidad de agendas, la artista sí buscará reproducir ese universo sonoro.

En lo visual, otro sello inconfundible: se habla de un escenario dominado por una cruz gigante, acorde con la estética sacra que impregna este nuevo proyecto. Las filtraciones incluso han dejado ver algunos posibles diseños.

Otro interrogante está en la duración del show. 'Lux' dura aproximadamente una hora, insuficiente para un concierto cuyo precio rondaría los 100 euros de media. Rosalía deberá completar el repertorio con canciones de sus discos anteriores. La dificultad estará en viajar sin fricciones entre la mística monástica de Lux y la personalidad inconfundible de Motomami. Pero si hay una artista capaz de sostener ese contraste, es ella.

Fechas oficiales del 'Lux Tour'

Europa

16 marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena

18 marzo – París, Francia – Accor Arena

20 marzo – París, Francia – Accor Arena

22 marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion

25 marzo – Milán, Italia – Unipol Forum

30 marzo – Madrid – Movistar Arena

1 abril – Madrid – Movistar Arena

3 abril – Madrid – Movistar Arena

4 abril – Madrid – Movistar Arena

8 abril – Lisboa – MEO Arena

9 abril – Lisboa – MEO Arena

13 abril – Barcelona – Palau Sant Jordi

15 abril – Barcelona – Palau Sant Jordi

17 abril – Barcelona – Palau Sant Jordi

18 abril – Barcelona – Palau Sant Jordi

22 abril – Ámsterdam – Ziggo Dome

27 abril – Amberes – AFAS Dome

29 abril – Colonia – Lanxess Arena

1 mayo – Berlín – Uber Arena

5 mayo – Londres – The O2

Estados Unidos y Canadá

4 junio – Miami – Kaseya Center

8 junio – Orlando – Kia Center

11 junio – Boston – TD Garden

13 junio – Toronto – Scotiabank Arena

16 junio – Nueva York – Madison Square Garden

20 junio – Chicago – United Center

23 junio – Houston – Toyota Center

27 junio – Las Vegas – T-Mobile Arena

29 junio – Los Ángeles – Kia Forum

3 julio – San Diego – Pechanga Arena

6 julio – Oakland – Oakland Arena

Latinoamérica

16 julio – Bogotá – Movistar Arena

24 julio – Santiago – Movistar Arena

25 julio – Santiago – Movistar Arena

1 agosto – Buenos Aires – Movistar Arena

2 agosto – Buenos Aires – Movistar Arena

10 agosto – Río de Janeiro – Farmasi Arena

15 agosto – Guadalajara – Arena VFG

19 agosto – Monterrey – Arena Monterrey

24 agosto – Ciudad de México – Palacio de los Deportes

26 agosto – Ciudad de México – Palacio de los Deportes

3 septiembre – San Juan – Coliseo de Puerto Rico

