Primera condena por la muerte de Matthew Perry: dos años y medio de prisión para el médico que le dio ketamina

El contexto El popular actor, famoso por su papel en 'Friends', murió por una sobredosis de ketamina en su jacuzzi en 2023. El médico Salvador Plasencia admitió haberle suministrado el sedante.

Un médico de California ha sido condenado a dos años y medio de prisión por suministrar ilegalmente ketamina a Matthew Perry, la sustancia que causó su muerte en octubre de 2023. Salvador Plasencia, quien se declaró culpable de distribución ilegal del sedante, entregó su licencia médica y comenzará su condena, que incluye dos años de libertad supervisada y una multa de 5.600 dólares. Es el primero de cinco acusados en ser sentenciado por la muerte del actor. Perry, que luchaba contra adicciones, murió en su casa de Los Ángeles debido a una sobredosis de ketamina. Todos los acusados han aceptado acuerdos de culpabilidad y recibirán sus sentencias próximamente.

Primera condena por la muerte de Matthew Perry. Dos años después del fallecimiento del popular actor, un médico de California ha sido sentenciado a dos años y medio en una prisión federal por suministrarle ilegalmente ketamina, la sustancia que le causó la mortal sobredosis en octubre de 2023.

Salvador Plasencia se declaró culpable en julio de cuatro cargos de distribución ilegal de este potente sedante, crimen por el que podría haber llegado a cumplir 40 años en prisión, y entregó su licencia médica en septiembre. El doctor, según el diario 'Los Angeles Times', citado por Efe, se ha entregado ya para empezar a cumplir su condena, que incluye dos años de libertad supervisada y una multa de 5.600 dólares. Es el primero de los cinco acusados por la muerte del actor de 'Friends' en ser sentenciado.

Perry, que tenía 54 años en el momento de su muerte, fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. Posteriormente, la autopsia reveló que había fallecido por los efectos agudos de la ketamina, que, junto a otros factores, provocó que quedara inconsciente y se ahogara.

El Departamento de Justicia acusó a cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina y todos han aceptado acuerdos de culpabilidad. Como parte del suyo, Plasencia admitió que habérsela inyectado al actor en múltiples ocasiones en su propia casa y una vez en el asiento trasero de un vehículo aparcado. Además, suministró 20 frascos de ketamina, pastillas de ketamina y jeringas a Perry y a su asistente, Kenneth Iwamasa, otro de los acusados.

El actor, que había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones, estuvo recibiendo tratamiento con ketamina para la ansiedad y la depresión en una clínica donde desarrolló una adicción a la droga. Cuando los médicos se negaron a subirle la dosis, recurrió a proveedores sin escrúpulos que explotaron su drogodependencia para ganar dinero rápido, según las autoridades.

Plasencia aseguró que conoció a Perry a través de un paciente y que obtuvo la sustancia de otro médico, también acusado, Mark Chavez. Según documentos judiciales citados por Reuters, llegó a mandarle a este el siguiente mensaje sobre el actor: "Me pregunto cuánto está dispuesto a pagar este idiota".

Semanas después, Perry falleció por una sobredosis causada por la droga suministrada por otra de las acusadas, una traficante conocida como 'La Reina de la Ketamina', que le inyectó su asistente personal. Se espera que todos ellos reciban sus respectivas sentencias en las próximas semanas.

