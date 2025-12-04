"No sé qué hacer"
¿Qué significa enfrentarse a Carlos Alcaraz? Ojo a lo que explica un tenista
Mattia Bellucci ha recordado cómo vivió su encuentro de segunda ronda del US Open ante el número 1 del mundo.
Tras haber completado el mejor año de su corta carrera terminando como número 74 del mundo, Mattia Bellucci ha concedido una entrevista a 'Spazio Tennis' en la que, entre otros aspectos, ha hablado de Carlos Alcaraz.
En concreto, sobre cómo se sintió en el partido que le enfrentó al murciano en la segunda ronda del US Open en la Pista Central Arthur Ashe.
El tenista italiano se llevó un rosco y apenas pudo sumar cuatro juegos en todo el encuentro ante el número 1 del mundo.
"Carlos y Jannik son tipos que impresionan en televisión, pero enfrentarte a ellos en la pista es mucho peor", arranca Belucci.
Y es que durante el partido no sabía qué hacer para incordiar a Carlitos: "No había ni un solo aspecto en el que me sintiese a la altura de Alcaraz. No sabía cómo ganar puntos, no tenía forma de aferrarme al partido".
"Contra otros grandes jugadores me he sentido mucho más a la par tenísticamente, más cerca de ellos, pero contra Carlos, lo único que pensaba era: 'No sé qué hacer'", ha zanjado el italiano.