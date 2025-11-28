El récord imposible bajo condiciones inhumanas que pretende batir una atleta española :"Dos peligros principalmente..."

Begoña Alday, atleta y aventurera de origen vitoriano, se ha propuesto completar una hazaña sin precedentes en una inspiradora prueba de superación personal con la intención de romper estereotipos.

Begoña Alday ha compartido con 'Jugones' un su próximo objetivo, un desafío verdaderamente imposible: "Mi reto es convertirme en la primera persona que va a hacer un IronMan en el continente antártico".

La joven vitoriana tendrá que hacer frente a condiciones inhumanas durante una prueba de riesgo extremo: "3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y una maratón, 42 kilómetros. Todo seguido. En la Antártida, donde la temperatura va desde los 0 hasta los -30 grados".

Pero, si alguien puede hacerlo, es Begoña Alday. La española conoce la Antártida porque trabajó como marinera mercante y capitana de barco en expediciones en entornos extremos después de pasar por el ejército.

Además en 2025 se convirtió en la primera persona española en completar la 'Classic 6633 Arctic Ultra'. Un recorrido de 195km a temperaturas bajo cero mientras arrastra un trineo con equipo y provisiones en la que está considerada como "la carrera más dura y fría del mundo".

A pesar de todo, la joven es consciente de la amenaza que supone y, en todo caso, está preparada para lo peor: "Dos peligros principalmente, uno sería la hipotermia y el otro la fauna salvaje. Lo importante que es irse en paz. Hablar con quién tenga que hablar antes de irnos porque no sabes lo que podría pasar".

Un objetivo brutal que tiene una motivación clara, animar a la gente a enfrentar sus límites y luchar contra los estereotipos establecidos por la sociedad. "Nos vemos a la vuelta y os cuento como ha sido hacer historia", sentenciaba.