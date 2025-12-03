Alex Palou se moja: ¿Se habría proclamado campeón de la F1 con este McLaren?

El ganador de la IndyCar dice que sí habría sido campeón con este coche. También cree que Max Verstappen lo hubiera logrado hace ya varias semanas.

A falta de una carrera para que se decida el mundial de Fórmula 1, la de Abu Dhabi, Lando Norris sigue siendo el máximo favorito. Su amenaza es Max Verstappen, pero también Oscar Piastri mantiene alguna opción. Y la pregunta que se le está haciendo a los pilotos es si se habrían proclamado campeones con el McLaren.

Alex Palou, en 'Mundo Deportivo', cree que él también lo habría logrado: "¿Hubiera sido campeón con el McLaren? Yo creo que sí, pero no lo sé. Creo que podría haber luchado, pero nunca lo sabremos. Quizá me subía en el coche y era medio segundo más lento. Yo solo he pilotado una vez, así que es difícil decir".

Aunque más contundente ha sido sobre Max Verstappen. Está convencido de que hace semanas que habría cerrado el título: "¿Max con el McLaren? Sobrado, sí, sí. Habría ganado hace semanas, dos meses antes".

"¿Creo que yo habría ganado? Te digo que sí, que podría haber luchado, pero no habría ganado dos meses antes. Pero Max es el único que lo habría hecho", indica el campeón de la IndyCar.

También ha analizado las decisiones de McLaren, las famosas 'papaya rules': "Yo creo que se hace una bola más grande de lo que realmente es. Creo que al final estaba en una posición donde tenían el mejor coche con diferencia y querían ser el equipo amistoso, el equipo que todo lo hace perfecto y cuida de sus pilotos y, al intentar hacer eso, han hecho todo lo contrario y que todo el mundo vea como que, de alguna manera, favorece más a uno o no al otro y que por qué esto, por qué no lo otro".

"Creo que no hay tanto de esto, creo, creo que no hay favoritismos, pero sí que es verdad que las 'papaya rules' no les han funcionado", termina Palou.