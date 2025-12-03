Mayte Alcaraz, tras el escándalo del hospital de Torrejón: "El foco no hay que ponerlo en la empresa, sino en la Comunidad de Madrid"

Mayte Alcaraz analiza en este vídeo las palabras del CEO de Ribera Salud en las que pide a los trabajadores del hospital público de Torrejón de Ardoz que rechacen pacientes para que la empresa gane más dinero.

Crece la polémica tras las palabras del CEO de Ribera Salud, la empresa privada que se ocupa de la gestión del hospital público de Torrejón de Ardoz. En unos audios, Pablo Gallart Gaspart pedía a sus empleados que rechazaran pacientes para que la empresa ganara más dinero.

A propósito de esto, Mayte Alcaraz muestra sus "reparos" sobre el sistema, si bien prefiere no criminalizarlo porque "habrá empresas que entre sus objetivos siempre es ganar dinero, pero no tienen por qué atentar contra la salud".

"Es una petición antinatura para los médicos", añade Cristina Pardo, mientras que Iñaki López recuerda que "tienen un código deontológico que les imposibilita aceptar este tipo de órdenes".

"Porque se lo diga un CEO, yo estoy convencida de que ningún médico va a dejar de atender a un paciente para ahorrar unos dinerillos", señala la periodista, que considera que "el foco no hay que ponerlo en la empresa, sino en la Comunidad de Madrid, que es la que tiene que velar por la seguridad y asistencia sanitaria de los madrileños".

