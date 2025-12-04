La comentada reacción de Piastri cuando a Norris le preguntan si cree que le dejaría pasar

El piloto australiano reaccionó a las palabras de su compañero de escudería durante la rueda de prensa previa al GP de Abu Dhabi.

El GP de Abu Dhabi ya está aquí. Los 20 pilotos de la parrilla ya están ultimando los detalles para realizar los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera que sentenciará el campeonato.

Un final de temporada a tres bandas entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri que mantendrá en vilo a los espectadores. Los candidatos al título han participado en la rueda de prensa previa al fin de semana, donde han hablado sobre la temporada, sus expectativas de cara a la carrera y el título.

Entre las múltiples preguntas que han formulado los periodistas presentes en el acto, una de ellas ha sido muy comentada debido a la reacción de uno de los pilotos de McLaren a la respuesta de su compañero de escudería.

En concreto, un periodista les ha preguntado a Norris y Piastri si se echarían a un lado, en caso de que su compañero necesitara su posición para ganar el Mundial.

"No se ha hablado de ello, a mí me encantaría, pero no se ha hablado de ello. No sé, pregúntale a Oscar si me dejaría pasar. Y lo mismo al revés. ¿Estaría dispuesto a dejarle pasar? Personalmente, pienso que sí, porque soy así, pero no soy así. No voy a pedirlo, no quiero pedirlo, no creo que sea una carrera justa", argumentaba Norris

Mientras el piloto británico hablaba, el australiano reaccionaba a sus palabras con varias sonrisas y una cara de sorpresa al final. "No es algo que hayamos debatido. Hasta que no sepa que se espera de mí no tengo una respuesta", contestaba Piastri a la pregunta.

Los dos McLaren con opciones

Norris es el claro candidato a llevarse el título de la Fórmula 1. Con 408 puntos tiene por detrás a Max Verstappen (396) y a Oscar Piastri (392), una ventaja que en caso de no acabar primero en Yas Marina, con un tercer puesto también sería campeón, si el neerlandés cruza primero la línea.

Las opciones de Piastri son más remotas. El australiano cuenta con 16 puntos de desventaja frente a su compañero y cuatro de diferencia con el piloto de Red Bull. Sin embargo, si todo se pone de su parte, podría proclamarse como campeón.

Para ello, tendría que acabar primero en Abu Dhabi y que su compañero de monoplaza finalice en sexto o peor lugar. Una posición que el británico no ha registrado en todo el año, salvo descalificación en Las Vegas, y problemas ajenos a su conducción.