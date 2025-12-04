Mónica García solicita por carta al Gobierno de Ayuso abrir una investigación a Ribera Salud y al grupo Quirón: "Vamos a llegar al fin"

"Desde el Ministerio vamos a llegar hasta el fin de la cuestión y vamos a usar todas las herramientas que sean necesarias para frenar estos modelos privatizadores", ha señalado la ministra en una entrevista en Al Rojo Vivo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que va a "llegar al fin de la cuestión" por los polémicos audios sobre el Hospital público de Torrejón en los que el CEO de la empresa que gestiona ese hospital público, el grupo Ribera, ordenaba alargar las listas de espera para tener más beneficios.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, García ha anunciado que su Ministerio ha enviado una carta al Gobierno de Ayuso en la que ha solicitado abrir una investigación a Ribera Salud y al grupo Quirón.

En la carta, como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, la ministra le traslada las siguientes solicitudes: la apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente; la valoración, a la luz de los resultados de dicha investigación, de la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directo del centro; y la extensión de las actuaciones de inspección y verificación de todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional.

"En los últimos años la señora Ayuso le ha dado al grupo Quirón 5.000 millones de euros que podrían estar para cubrir las listas de espera de la sanidad pública pero que se han ido al grupo Quirón", ha denunciado García en ARV. Esto, ha dicho, "es el modelo del PP que está instaurado en la comunidad".

"Desde el Ministerio vamos a llegar hasta el fin de la cuestión y vamos a usar todas las herramientas que sean necesarias para frenar estos modelos privatizadores", ha señalado la ministra.

Así, ha reconocido que aunque "durante mucho tiempo" ha habido denuncias relacionadas con este tema, "no teníamos esos audios de un CEO diciendo vamos a manipular la derivación de pacientes para ganar dinero". De esta manera, ha indicado que "el Hospital de la Paz no hace más que perder pacientes en beneficio de las empresas privadas". Además, ha denunciado que lo que no cuentan en la Comunidad de Madrid es que "desde que está Ayuso las listas de espera se han duplicado".