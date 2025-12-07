Ahora

La posible sanción a Norris que podría haberle dado el título a Verstappen

El británico adelantó a Tsunoda sacando algo del monoplaza fuera del asfalto. Algo que la FIA anotó como investigación pero que no terminó en penalización para el británico.

No fue la acción más protestada por parte de Red Bull pero es cierto de que, durante un momento de la carrera, Lando Norris pudo haber recibido una sanción que, a la postre, podría haberle complicado la consecución de su primer título de Fórmula 1.

El británico paró en las primeras vueltas y eso le hizo caer varias posiciones. Llegó a ser octavo aunque volvería rápido a esa tercera posición que necesitaba para ser campeón. Fue precisamente el asalto a la tercera plaza lo que estuvo cerca de costarle un disgusto al ya vigente campeón de Fórmula 1.

Norris adelantó en una de las rectas a Yuki Tsunoda, que tenía entre ceja y ceja ponérselo lo más difícil posible y así ayudar a Verstappen. Lando empleó una pequeña parte del saliente del asfalto al comienzo del adelantamiento. Algo que se anotó por haber adelantado por fuera de la pista.

Norris reconoció tras la carrera no haberse dado cuenta de que estaba siendo investigado. El británico le quitó hierro al asunto tras una acción que podría haberse saldado con una penalización decisiva en la lucha por el Mundial.

