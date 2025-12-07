El Lando Norris más humilde: "He ganado, pero ni siquiera me acerco a los mejores pilotos..."

El piloto británico de McLaren y ya campeón del mundo ha vuelto a mostrar su lado más vulnerable y afirma haber ganado a su manera, "siendo yo mismo".

Lando Norris se ha proclamado campeón del mundo. Un campeón atípico. Fuera de lo que suele ser un ganador. Una persona que no tiene reparos en mostrarse vulnerable. Que se ha alejado siempre de esa masculinidad que impera en este deporte.

Durante toda esta temporada, el piloto británico ha pasado por todo tipo de rachas. Desde el inicio ha sido el claro favorito para el título, pero la presión le pasó factura durante la primera mitad del año. No dudó en mostrar sus dudas y preocupaciones por aquel entonces.

Ahora, Norris es ya campeón, aunque ni él mismo se ve capaz de sentarse en la mesa de muchos otros ganadores del Mundial: "He ganado, pero ni siquiera me acerco a los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1".

"He ganado siendo yo mismo, y no tan agresivo como Max Verstappen o siendo un mandón como otros pilotos. Lo he ganado a la manera de Lando, y eso me hace estar contento. Sé que a veces digo cosas estúpidas sobre Max. Hay cosas de las que me arrepiento de haber dicho. Respeto aún más a Oscar y Max", ha agregado.

Y es que todo se define a eso. Lando Norris ha ganado a la manera de Lando Norris. Sin ser contundente, siendo matemático, buscando lo necesario para ganar. Y, a veces, solo hace falta eso y un buen coche, como ha sido este McLaren.