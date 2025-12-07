Los objetivos de Casa 47 y el nuevo Plan de Vivienda: alquileres rondando los 700 euros en grandes ciudades y una inversión de 13.000 millones

Los detalles La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado los detalles del funcionamiento de la nueva empresa estatal de vivienda y los objetivos que podría conseguir.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha presentado sus planes para 2026, que incluyen la creación de Casa 47, una empresa estatal de vivienda, y el Plan de Vivienda 2026-2030. Estos proyectos contemplan una inversión de 13.000 millones de euros para construir más de 55.000 viviendas y ofrecer alquileres asequibles en Madrid y Barcelona, con precios rondando los 700 euros. Casa 47 busca garantizar el acceso a la vivienda para familias con ingresos anuales inferiores a 63.000 euros, beneficiando al 60% de la población española. Además, se planea limitar los alquileres al 30% de la renta familiar para reducir precios significativamente.

Alquileres rondando los 700 euros en Madrid o Barcelona, una inversión de 13.000 millones para la nueva empresa estatal de vivienda o la creación de más de 55.000 casas. Todo ello es lo que Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, tiene en mente para 2026 gracias a la creación de Casa 47, la empresa estatal de vivienda, y el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 que tiene previsto presentar al Consejo de Ministros a principios de año.

Es lo que ha explicado la ministra en una entrevista con 'La Vanguardia'. Rodríguez ha detallado que la oferta que ofrecerá Casa 47 será para "las personas": "El objetivo es que esta infraestructura pública garantice el derecho de acceso a la vivienda protegiendo el parque público de vivienda. Y que lo pagamos durante toda nuestra vida, con contratos de hasta 75 años de duración".

Eso sí, solo para rentas familiares que no superen los 63.000 euros anuales, lo que permitiría a más de la mitad de la población española acceder a las casas públicas: "Se trata de llegar a la clase media. El problema no afecta solo a las personas vulnerables, sino que está afectando a la clase media y trabajadora de nuestro país y también a la juventud española; Con estos requisitos económicos, podrán optar a estas viviendas el 60% de la población española".

"Hemos previsto una inversión anual de 1.300 millones en la próxima década, con lo cual estaríamos hablando de 13.000 millones para los próximos diez años mínimo de aporte", ha detallado sobre la inversión que se realizará en el parque público de vivienda.

Además, la ministra ha desvelado que ya "tenemos 40.000 viviendas para poder poner a disposición de forma inminente, con esos 2.400 suelos que nos van a permitir construir 55.000 viviendas". "Y en las próximas semanas vamos a comenzar un proceso de licitación de compra pública con 100 millones de euros para seguir incorporando viviendas que puedan ser puestas a disposición de manera inmediata", ha añadido.

Con la limitación de los alquileres al 30% de la renta, Rodríguez ha apuntado que en una ciudad como Barcelona supondría "bajar los precios a la mitad de la media con un alquiler que rondaría los 713 euros para una vivienda de 70-80 metros cuadrados". Y, en Madrid, "el precio se reduciría un 38% hasta los 735 euros por el mismo tipo de vivienda".

Respecto al Plan de Vivienda 2026-2030, ha comentado que "seguramente" será presentado ante el Consejo de Ministros a principios de 2026: "Nos hemos dado unas semanas para ahondar con ellas en esa búsqueda de matices del acuerdo, con reuniones tanto multilaterales como bilaterales".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.