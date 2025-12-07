La sombra de Mazón sigue manchando al PP: las víctimas de la DANA piden que renuncie al acta de diputado y Feijóo deja la decisión en sus manos

Los detalles El 'popular' sostiene que "es un asunto del expresident" y los afectados exponen que "sin este paso" no pueden "valorar una hipotética reunión con el señor Pérez Llorca".

Más de un año después de la devastadora DANA que afectó a España, especialmente a la Comunidad Valenciana, se reveló que la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, advirtió a José Manuel Cuenca sobre el empeoramiento del temporal. Las víctimas, indignadas, exigen el acta de diputado del expresident Carlos Mazón. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, dejó la decisión en manos de Mazón. Las asociaciones de víctimas critican la gestión y afirman que las conversaciones de WhatsApp prueban que Mazón conocía la gravedad de la situación. Exigen la destitución de quienes defendieron la narrativa oficial y colaboración con la investigación judicial.

Más de un año después de la fatídica DANA que asoló diferentes zonas de España, cebándose con la Comunidad Valenciana, se descubría que su exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, mantuvo conversaciones con José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Carlos Mazón en las que avisaba de que el temporal se estaba "complicando". Ante ello, las víctimas de la gota fría de aquel 29 de octubre han asegurado sentirse "absolutamente indignadas" y han exigido el acta de diputado del expresident.

Ante la petición de los afectados, que no pilla por sorpresa a nadie, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la decisión de dejar el acta es competencia del exjefe del Consell, por lo que deja su futuro en sus manos.

En una conversación informal con la prensa en el Congreso, en el marco de las celebraciones por el Día de la Constitución, el 'popular' decía que "es un asunto de Mazón". También se ha referido a su relevo como presidente del partido en la Comunidad Valenciana y ha afirmado que intentará hacerlo antes de que acabe el año.

"Si nos da tiempo en diciembre, lo haremos en diciembre", ha insistido. El líder del PP hablaba también sobre los presuntos cambios de versión de Mazón sobre dónde estaba y qué hizo el día de la DANA y ha dicho que él se ha ido enterando de las distintas versiones a la vez que la prensa. A él no le ha contado el "minuto y resultado" de aquel día. El líder popular ha insistido en que Mazón tenía que haberse ido y se fue.

"No actuó con urgencia"

Las asociaciones de víctimas, tras conocer estos mensajes de WhatsApp aseguraron que las conversaciones confirman "aquello que durante un año" se les negó: "Que sí tenían la información y conocían la alerta hidrológica, que sí ocultaron o negaron la información de riesgo, que Mazón fue informado y no actuó con la urgencia que exigía la situación y que nos han mentido durante meses".

Para los afectados, que han seguido manifestándose contra la gestión de la DANA cada mes desde la tragedia, las conversaciones "no son sospechas": "Son pruebas documentales que nos golpean, que golpean la conciencia pública y que exigen respuestas inmediatas".

De su lado, sostuvieron que estos mensajes confirman que el expresident de la Generalitat "estaba al tanto de la gravedad antes de entrar en El Ventorro". Así, subrayan que las conversaciones "muestran que dos horas antes de entrar" en el restaurante donde comió con la periodista Maribel Vilaplana, el que fuera jefe del Consell "ya había sido avisado de la gravedad extrema de la situación, de los rescates en marcha, de la alerta hidrológica activa en el Poyo y el Magro y, especialmente, de la primera víctima mortal en Utiel, antes de las 17.00 horas".

Por todo, han denunciado que desde el Consell les han "engañado durante un año": "La narrativa oficial que negaba disponer de elementos claros para actuar se desmorona ante estos mensajes. La información existía y no se utilizó para salvar vidas".

"Exigimos el acta de diputado de Mazón. Sin este paso, no podemos valorar una hipotética reunión con el señor Pérez Llorca. La ruptura absoluta con la narrativa de defensa del Consell mantenida durante este año. Nuestra sociedad no acepta que durante un año se haya sostenido una versión oficial que las pruebas ahora desmienten. La retirada de confianza y cese de quienes han defendido públicamente esta versión. Pedimos la destitución política de todas las personas que han sostenido y repetido una explicación que las pruebas contradicen, incluyendo a Camarero, Rovira y Barrachina", añaden.

Por último, exigen la "colaboración plena con la investigación judicial y que todas las personas citadas y los cargos implicados colaboren sin reservas con la instrucción en curso y faciliten toda la documentación y acceso a dispositivos y registros que permitan esclarecer la cadena de decisiones del 29 de octubre".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.