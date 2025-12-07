Netanyahu anuncia una reunión con Trump a las puertas de la segunda fase del plan de paz en Gaza y no descarta anexionarse Cisjordania

¿Qué ha dicho? El primer ministro israelí ha dado por "casi terminada" la primera fase de la tregua, pero ha reconocido que para comenzar la segunda hay que discutir "cómo asegurar que sea alcanzada".

Benjamin Netanyahu se reunirá en diciembre con Donald Trump para avanzar en la segunda fase del plan de paz para la Franja de Gaza. Durante una rueda de prensa en Jerusalén, tras reunirse con el canciller alemán Friedrich Merz, Netanyahu reveló que discutirá con Trump sobre la posible anexión de Cisjordania, a pesar de la oposición de Estados Unidos y las advertencias de Merz. Netanyahu insiste en que las conversaciones continúan. Además, destacó que están cerca de concluir la primera fase del plan de paz en Gaza y mencionó una posible tercera fase enfocada en "desradicalizar" la región, comparándolo con el proceso en Alemania.

Benjamin Netanyahu se reunirá este mes con Donald Trump con el objetivo de comenzar la segunda fase del plan de paz para la Franja de Gaza. Y probablemente se seguirá discutiendo una posible anexión israelí de Cisjordania porque el primer ministro de Israel insiste en que se sigue negociando sobre el asunto pese a la negativa rotunda de Estados Unidos.

En una rueda de prensa tras haber mantenido una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz en Jerusalén, Netanyahu ha desvelado que mantendrá un nuevo encuentro con el presidente estadounidense en este mes de diciembre al mismo tiempo que ha dejado abierta la posibilidad de anexionarse Cisjordania.

Porque, pese a que Trump negó que eso fuera a suceder y hasta en el mismo encuentro Merz le haya asegurado que "no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania", a Netanyahu le ha dado igual e insiste en que "sigue habiendo conversaciones" sobre una posible anexión del territorio.

Respecto al plan de paz en Gaza, el primer ministro israelí ha detallado que están "cerca de concluir la primera fase", pero que para comenzar la segunda fase deben de discutir entre las partes "cómo asegurar que la segunda fase sea alcanzada". Una primera fase que ha estado marcada por una constante infracción israelí, que ha continuado bombardeando el enclave palestino bajo el pretexto de que era Hamás quien estaba violando el acuerdo y sus acciones eran simplemente respuestas a esos actos.

Ahora bien, Netanyahu se ha atrevido a incluir una tercera fase por primera vez, una que consistiría en "desradicalizar" la Franja. "Como le mencioné al canciller, hay una tercera fase: desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero se logró en Alemania", ha afirmado.

