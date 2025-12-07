Gonzo destapa en Salvados el caso de Bykov, el expolicía ruso "víctima de una venganza de agentes secretos" que huyó a España: "Si vuelvo, me matarán"

Los detallesGonzo se hace eco en Salvados del caso de Bykov, un expolicía ruso especializado en la lucha antidroga que "hizo bien su trabajo" y acabó en la cárcel en España. Su abogado defiende que le montaron una "causa falsa" desde Moscú.

Pedí asilo político porque mi vida corre peligro. Mi familia ha estado escondida durante seis años, tratando de evitar que la maten. Me llamo Vyacheslav Bykov. Desde 2006 a 2011 estuve trabajando como policía en San Petersburgo. Después de esa fecha, pasé a ser un agente secreto bajo el nombre Cruz. Ayer atacaron brutalmente a mi padre. Si vuelvo a Rusia, me matarán.

Con esta narración basada en las declaraciones judiciales de Vyacheslav Bykov, el 'protagonista' del Salvados de hoy, -precedida por una breve crónica de Gonzo- arranca este reportaje de investigación que ofrece esta noche laSexta.

Bykov es, en palabras del periodista, "una sombra", un expolicía ruso que ha pasado más de tres años en cárceles españolas y que, a día de hoy, vive escondido.

En la actualidad, huye también de la justicia española, que mantiene contra él una orden de busca, captura y entrega a Rusia, a pesar de haber sido clave para desarticular una red de extorsionadores de la que él mismo fue víctima.

"De la mano de los servicios secretos de Moscú y de la Fiscalía rusa, esta red extorsionaba a sus compatriotas en nuestro país", cuenta el periodista al inicio de este programa . "Se les montaban casos falsos y, si no pagaban, se pedía su extradición a Rusia", añade. Así, "la historia de hoy es la de un laberinto del que no se puede salir", además de "una buena muestra de lo que Rusia es capaz de hacer, incluso dentro de nuestras fronteras".

Quién es Bykov y qué hacía en España

"Tuvo la mala suerte de detener a la persona equivocada, que estaba relacionada con agentes del FSB, que sería el heredero del KGB en Rusia, y esta persona, a raíz de detenerla, hizo una auténtica vendetta contra él y contra todos los policías implicados en la operación", resume el abogado Javier Ruiz Blay, sobre el motivo que le ha llevado a estar perseguido por la justicia, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Para él, su cliente es "víctima de una venganza de agentes secretos rusos, unidos, incluso, con la Fiscalía rusa".

Según el letrado, todo comenzó cuando Bykov "desenmascaró tanto al narcotraficante como a los agentes secretos que colaboraban con él o se beneficiaban de alguna manera del tráfico de drogas".

Por "hacer bien su trabajo" dos compañeros acabaron en prisión y él se vio obligado a huir por las amenazas que recibió. "Incluso su mujer y su padre detectan a agentes del FSB siguiéndoles por la calle", cuenta Ruiz Blay.

Fue en ese momento cuando decidieron vender todas sus propiedades y venir a España.

La causa falsa

Según Ruiz Blay, las autoridades rusas habrían buscado un caso reciente de tráfico de drogas -en concreto, el transporte de cocaína diluida en botellas de ron desde República Dominicana- como pretexto para incriminar a su cliente. Asegura que presionaron a un testigo y a su familia para que implicaran a Bykov, con el objetivo de incluirlo en la causa y justificar una futura solicitud de extradición.

Bykov, por su parte, relató ante la justicia que recibió amenazas directas: lo habrían querido involucrar en un procedimiento de drogas similar al de sus compañeros, incluso colocando droga en su propia familia. "Me advirtieron que, una vez en la cárcel, quedaría a su merced y me torturarían hasta que cediera a sus exigencias", afirmó en sus declaraciones. La presión incluía obligarlo a difamar a sus colegas y declarar que las imputaciones contra el narcotraficante eran falsas. Al negarse, asegura que no tuvo otra opción que huir de Rusia y trasladarse a España.

La notificación roja emitida por la Interpol

Pero sus extorsionadores no se quedaron de brazos cruzados. "Introdujeron sus datos en el fichero de Interpol, de las "red notices" o alertas rojas, como son conocidas", denuncia el abogado entrevistado por Gonzo, quien asegura que "le montaron un caso totalmente falso". Algo parecido a lo que le ocurrió a un compatriota suyo, Valery Postrigan.

Esa alerta llegó en 2018 a las fuerzas de seguridad españolas. Bykov fue detenido en Platja d'Aro y fue llevado ante el juzgado de la Audiencia Nacional.

Su situación en la actualidad

En la actualidad, Vyacheslav Bykov continúa en busca y captura. A pesar de que su defensa logró demostrar que el caso en su contra era falso -incluso sus extorsionadores lo admitieron en juicio-, la Audiencia Nacional rechazó suspender su extradición.

En julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores autorizó formalmente su entrega a Rusia, aunque aún queda pendiente la resolución de un último recurso presentado para intentar impedirla. La decisión definitiva determinará si Bykov será trasladado a un país donde asegura que su vida corre peligro.

Mientras tanto, él sigue escondido en algún lugar del mundo cuyo abogado asegura desconocer.

Bykov no es el único

Durante su estancia en la cárcel de Figueras, Bykov coincidió con Valery Postrigan, hijo de un político ruso encarcelado en Moscú y también reclamado por las autoridades rusas. Postrigan asegura que su persecución comenzó porque su padre había criticado públicamente a Putin. Tras huir a España, una orden de la Interpol proveniente de Rusia provocó su detención y encarcelamiento. El joven denuncia que sufrió extorsión: debía pagar para evitar su regreso forzado a Rusia. Incluso en España, dice, no puede considerarse "a salvo". Solicitó asilo político, pero sigue teniendo miedo. Él recuerda el caso de un asesinato machista que sucedió en Lloret de Mar, que según él, no fue tal. "Lo ahorcaron y mataron a su mujer y a su hija", asegura.

Gonzo también habla con Ferran Barber, periodista especializado en asuntos rusos -quien habla del famoso asesinato en España de Kuzminov, un piloto que huyó del frente ruso-, y con Elena Tanova, abogada rusa residente en España que defiende a compatriotas afectados por causas judiciales falsas. Tanova acude acompañada de uno de sus clientes, que prefiere permanecer en el anonimato.

El programa plantea preguntas inquietantes: ¿existen agentes de los servicios secretos rusos operando dentro de España? ¿Por qué, a pesar de que un juzgado ha demostrado que las acusaciones contra algunos rusos son fraudulentas, la Audiencia Nacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores siguen manteniendo la orden de extradición de Bykov?

