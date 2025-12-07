¡Pelos de punta! La emotiva radio de Norris llorando desconsolado tras ganar el Mundial

El británico no pudo contener las lágrimas y, al recibir la felicitación de sus compañero de equipo por radio, solo pudo responder sollozando después de coronarse como campeón del mundo.

Lando Norris se ha convertido en el trigésimo quinto campeón de la Fórmula 1. El británico hizo lo que tenía que hacer en Abu Dhabi y se subió al podio para certificar su primer título en la última carrera de la temporada.

Solo dos puntos le han separado de un Max Verstappen que ha firmado un final de temporada memorable. Aún así, Lando ha soportado la presión y se ha notado cuando se la ha quitado de encima toda de golpe al final de la carrera.

Zak Brown, jefe de McLaren, abrió la radio para felicitar a su pupilo con un comentario cómico: "¿Es esta la línea del campeón del mundo?".

Lando solo pudo responder con el emotivo llanto de emoción que ha exclamado por radio. El británico dejó una imagen histórica llorando desconsoladamente mientras repetía irónicamente: "No estoy llorando".