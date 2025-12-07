Sanidad prepara una norma que "pondrá coto al ánimo de lucro" en la gestión privada de hospitales públicos como el de Torrejón

¿Qué ha dicho? En una entrevista para el diario 'El País', la ministra de Sanidad ha avanzado que a principios de 2026 presentará al Consejo de Ministros una modificación de ley para evitar el "ánimo de lucro" en el sector sanitario.

Mónica García, ministra de Sanidad, está preparando una normativa para impedir que empresas con ánimo de lucro gestionen centros sanitarios públicos, tras las polémicas en el Hospital de Torrejón y su gestión privada por Ribera Salud. En una entrevista con 'El País', García expresó su indignación, señalando que situaciones similares ocurren en otros centros con Quirón. Denunció que 5.000 millones de euros fueron transferidos al grupo Quirón durante la gestión de Ayuso. Además, planea acciones legales y políticas, incluyendo una inspección y una nueva Ley de Gestión Pública que limitará la colaboración con empresas lucrativas. Esta ley será presentada en 2026 y busca ser aprobada antes de finalizar la legislatura.

Mónica García está tomando nota de todas las información que van saliendo de la gestión privada de Ribera Salud del Hospital de Torrejón y ya está preparando una norma que derogará la posibilidad a las empresas con "ánimo de lucro" que colaboren en centros públicos sanitarios.

Es lo que ha avanzado la ministra de Sanidad en una entrevista con 'El País' publicada este domingo, en la que García ha vuelto a mostrar su indignación por lo sucedido en Torrejón, pero advirtiendo que no es algo nuevo en la sanidad madrileña: "Torrejón es un aprendiz de Quirón. Lo que hemos escuchado en Torrejón es lo que lleva ocurriendo en Quirón desde hace muchos años".

Porque, para la ministra, este trasvase de pacientes de hospitales públicos a centros gestionados por empresas privadas lleva por detrás "un flujo de dinero": "En los últimos años, 5.000 millones de euros han ido a parar al grupo Quirón desde que está la señora Ayuso. Esto es una maquinaria que lleva utilizándose en Madrid desde hace mucho tiempo".

Por ello, Mónica García ha afirmado que van "a abrir todos los frentes posibles", entre los que se encuentra acudir a la Fiscalía tanto como ministerio como formación política (Más Madrid) para denunciar un posible delito de lesiones contra los pacientes: "Creemos que aquí hay un claro perjuicio en la salud de los pacientes".

Ahora bien, esa no es la única acción que planea la ministra. La otra es política con la ordenanza de mandar una inspección para que haga una "investigación profunda".

Además, ha anunciado que dentro de la Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud en la que están trabajando existe una norma "para poner coto a este tipo de prácticas", una que derogaría la ley creada en 1997 que permitió la gestión privada de la sanidad pública.

"Es una ley mucho más amplia de integridad del Sistema Nacional de Salud que le pone coto al ánimo de lucro, que establece unas normas claras de esa colaboración público-privada. No prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro", ha detallado.

Por tanto, esa ley provocaría que no se pudiera ejecutar el modelo del Hospital de Torrejón. Aunque, como ha explicado, primero la presentará a inicios de 2026 en el Consejo de Ministros y luego esperará su aprobación, una luz verde que dese conseguir antes del fin de la legislatura.

