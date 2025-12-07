Ahora

Alfonso Pérez Medina señala la "cascada" de mentiras de Mazón: "Empezó diciendo que la comida en El Ventorro había sido un picoteo y estuvo cinco horas"

El periodista ha dicho que le parecen "muy graves las palabras que ha dicho Feijóo, de que 'esta era la verdad' de Mazón. No, la verdad es una, y lo que ha defendido Mazón durante todo este tiempo ha sido una enorme mentira", ha criticado Pérez Medina.

En este sentido, el jefe de Tribunales de laSexta ha señalado que el expresident de la Generalitat Valenciana "empezó diciendo que la comida en El Ventorro había sido un picoteo rápido, cuando estuvo cinco horas". "Además, se empezó diciendo que a las 19:00 horas había llegado al CECOPI, y no llegó hasta las 20:28, por lo que ha sido una cascada de mentiras una detrás de otra", ha denunciado.

