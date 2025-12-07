Los trucos para evitar la cola de Doña Manolita: "Me fío de que los décimos son reales. El palo será si no lo son"

Desde que la Lotería de Navidad se pone a la venta en verano, en el centro de Madrid la cola de la administración Doña Manolita se vuelve infinita y hay quien elige librarse de horas de espera con un sencillo pero -quizás- peligroso gesto.

'Doña Manolita' es una de las administraciones de Lotería más conocidas del país. No es de extrañar, es la que más premios reparte de toda España. Y precisamente por esto, cuando se acerca el sorteo de la Lotería de Navidad las colas se extienden por todo el centro de la capital para poder comprar un décimo de la mítica administración, ubicada en la calle del Carmen, muy cerca de la Puerta del Sol de Madrid. No son exclusivas de diciembre; ya en verano muchos turistas acuden a este punto para hacerse con los primeros décimos para el sorteo del 22 de diciembre.

En diciembre de 2023, Equipo de Investigación acudió a esta céntrica calle para ver qué ocurre alrededor de esas colas. ¿Cuánto espera la gente? "Una hora y cuarto" lleva un joven esperando, para hacerse únicamente con "un par de décimos". Y es aquí donde algunos revendedores ambulantes aprovechan para hacer negocio.

El negocio de la reventa de Lotería de Navidad

"La Policía no nos deja, pero dejan a los carteristas", se queja uno de ellos, porque dicen que es venta ambulante. "Y nosotros no estamos haciendo nada malo", aseguran. "Normalmente compramos aquí a los que venden" por la calle, asegura otra persona. Otros prefieren ahorrarse los dos euros de recargo y echar un tiempo en la cola, por "el dinerito", para ahorrar eso que cobran de más.

Lo cierto es que sólo hay un truco oficial para hacerse con Lotería de Navidad de 'Doña Manolita' sin hacer las colas: comprarla por Internet. Pero los décimos disponibles online se agotan rápidamente, por lo que llega diciembre y la situación es la que es: o haces la cola... o acudes a la reventa. Muchos de los revendedores aseguran tener autorización de SELAE, pero no la llevan encima.

Y mientras unos prefieren ahorrarse esos dos euros, otros prefieren ahorrarse la cola por el módico precio de dos euros, que es el recargo que cobran los revendedores. Lo que la mayoría de los compradores no saben es si las personas que les están vendiendo décimos de Lotería de Navidad con el sello de 'Doña Manolita' están autorizados o tienen algún tipo de certificación para ofrecer Lotería de Navidad.

Porque sí, para 'revender' Lotería de Navidad, hay que estar autorizado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). "Me fío de que [los décimos] son reales. El palo será si no lo son", indica uno de los compradores.

La larga tradición de los vendedores ambulantes de Lotería

'Doña Manolita' vende unos 80 millones de décimos de la Lotería de Navidad, con una recaudación de unos 56 millones de euros al año. Bosco trabaja en la administración más famosa de España y es consciente de que los revendedores tienen décimos de 'Doña Manolita' y de "muchas otras" administraciones.

¿Pero trabajan para 'Doña Manolita'? "No, por supuesto. No son empleados de la administración, los empleados estamos dentro", asegura. Y no, "por supuesto" que "tampoco" están autorizados para vender su Lotería. "Los vendedores que ves en la calle existen desde hace un siglo (...). Compran en las administraciones y venden por su cuenta, pero no tienen nada que ver con las administraciones", asegura.

¿Y qué pasa si se compra un décimo a la gente que la vende por la calle? Bosco asegura que no lo sabe. "Yo la garantía que te doy si vienes a 'Doña Manolita' y compras los décimos es que tienen su sello. No respondo por esa gente, porque no tengo ni idea de quiénes son ni nada".

