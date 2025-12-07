La llamativa reflexión de Toni Nadal sobre su relación con Rafa: "Nada ha cambiado..."

El extécnico ha sido preguntado por la relación que mantiene a día de hoy con su sobrino. Tras prácticamente una década desde que dejara de ser su entrenador, Toni revela el vínculo que mantiene con Rafa.

Algo más de un año lleva Rafa Nadal alejado de la pista. A lo largo de su impecable carrera, son muchos los nombres que habría que mencionar para entender su éxito, y, sin duda, el de Toni Nadal es uno de ellos.

Fue su tío quien le puso una raqueta en la mano a Rafa desde su infancia. Lo acompañó durante su desarrollo como jugador y siguió a su lado como entrenador durante toda su carrera a excepción de los últimos años. Hasta 2016, cuando Carlos Moyá lo sustituyó en el puesto y Toni, entonces, pasó a ser director de la Rafa Nadal Academy.

En sus últimas declaraciones que recoge 'Punto de Break', el exentrenador ha comentado como se encuentra la relación con su sobrino a día de hoy. "Personalmente, os puedo asegurar que nada ha cambiado después de su retirada. Mi relación con él es más la de una amistad que la de una relación tío-sobrino", aseguraba Toni tras casi una década desde que dejara de ser su entrenador.

"Somos unas familia unida,hacemos muchas cosas juntos, como jugar al golf o cenar juntos, también suelo visitar a sus hijos. Tenemos una relación familiar normal", añadía para cerrar, confirmando así que la cercanía entre él y Rafa se ha mantenido intacta durante todo este tiempo.