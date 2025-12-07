Pedro Sánchez cesa a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar en la Moncloa

¿Qué ha pasado? El presidente ha tomado la decisión después de que se conociera que Hernández también aparece en las denuncias de las mujeres en el caso Salazar.

Según ha podido saber laSexta, Pedro Sánchez ha cesado a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar, después de tener conocimiento de que él también aparece en la denuncia de las mujeres contra el exasesor de Moncloa. La decisión del presidente del Gobierno se hará efectiva en el Consejo de Ministros del próximo martes 9 de diciembre.

Desde Moncloa, por su parte, cuentan a laSexta que el cese ha sido acordado y que él niega los hechos, pero no quiere perjudicar al Ejecutivo. Ocupaba el cargo de director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Además, ha tomado también la decisión de abandonar su cargo en la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva del PSOE de Andalucía, liderado por María Jesús Montero.

Todo, después de tener constancia de que su nombre también aparece en la denuncia de las mujeres contra Paco Salazar, contra quien fuese asesor de Moncloa, por acoso sexual. Por unos hechos que han creado una brecha en el seno socialista y que ha generado una gran división interna por la gestión del caso.

Por un caso en el que Sánchez ha reconocido que el PSOE debería haber actuado con mayor celeridad. Por uno en el que el presidente del Gobierno ha admitido un "error en cuanto a velocidad no cometido premeditadamente" del que asume su responsabilidad.

El presidente ha señalado, en ese sentido, que los socialistas siempre "han creído en el testimonio de las víctimas" y que, al conocer la situación, la formación actuó con "contundencia y nunca con connivencia".

Brecha en el PSOE

En Ferraz, de momento, apelan a la prudencia y al carácter anónimo de las denuncias mientras insisten en esperar para decidir si llevan o no el caso ante la Fiscalía. "Hemos de ser prudentes. Las denuncias son anónimas y el partido ha de ser muy respetuoso con su voluntad", cuentan fuentes socialistas a laSexta.

Petición, la de llevar todo ante el Ministerio Público, que han pedido varias voces socialistas. Que tiene en las federaciones gallega y asturiana llevando la voz cantante con Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, reclamando "poner todo de manera inmediata en conocimiento de la Fiscalía".

Porque las críticas se acumulan en la formación socialista. Por la gestión, por el hecho de que varias extrabajadores denunciaron ya en julio los comportamientos de Salazar sin recibir respuesta. Porque las denuncias, de hecho, llegaron a desaparecer de la plataforma. Porque incluso el PSOE habría llamado a varias embajadas extranjeras para buscar una salida al exasesor de Moncloa.

En sus denuncias, las víctimas describen un ambiente de trabajo "irrespirable", afirmando que el comportamiento de Salazar "destilaba misoginia y babosea en cada comentario disfrazado de broma". "Su lenguaje era hipersexualizado hasta para dar los buenos días. Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara", relata una de las denunciantes. Desvelan frases de Salazar en las que les pedía que "enseñaran el escote" y en las que había expresiones como "qué buen culo te hacía ese pantalón".

Además del caso Salazar, la Fiscalía de Málaga ha abierto ya diligencias contra Antonio Navarro, líder socialista en Torremolinos, por un presunto acoso sexual a una militante en 2021. El grupo ha defendido su inocencia en un comunicado firmado por hasta ocho mujeres que afirman que esa relación era consentida.

Sin embargo, ya le han suspendido cautelarmente. "Dijimos que si se abrían diligencias pediríamos su suspensión y así lo hemos hecho", ha expuesto María Jesús Montero sobre el caso.

