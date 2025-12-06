Horarios y rivales de España en la fase de grupos del Mundial: ¿Cuándo y contra quién debuta? ¿Dónde juega?

Ya son oficiales tanto las sedes como los horarios que tendrá España en la primera fase de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

España ya sabe cuándo, dónde y con quién se enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026. 'La Roja' conocía el pasado viernes que su rivales iban a ser Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde siendo la selección de Marcelo Bielsa el mayor reto, a priori, con el que se va a encontrar el combinado español en la primera fase.

Este sábado se han dado a conocer los horarios y las sedes oficiales en las que jugará España. El debut de 'La Roja' en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México será el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en la ciudad americana de Atlanta. El partido comenzará a las 12:00h hora estadounidense, 18:00h hora española.

El segundo desafío para España llegará seis días después, el domingo 21 de junio a la misma hora: 12:00h hora estadounidenses, 18:00h hora española, también en Atlanta. Será ante Arabia Saudí, rival en principio asequible aunque no hay que olvidar que fue el único combinado capaz de derrotar a Argentina, la vigente campeona, en la pasada copa del mundo.

El último encuentro de la fase de grupos y el que se prevé más complicado para España será ante Uruguay. Lo llamativo de este encuentro será el cambio de sede. La selección española deberá viajar a la ciudad mexicana de Guadalajara para dar por terminada la primera fase el viernes 26 de junio. Eso sí, otro gran cambio de este duelo será la hora. En México será a las 20:00h, en España, a las 02:00h de la madrugada.

Partidos de España en Fase de Grupos Mundial 2026

15 de junio a las 18:00h (hora española): España-Cabo Verde en Atlanta.

21 de junio a las 18:00h (hora española): España- Arabia Saudí en Atlanta.

26 de junio a las 02:00h (hora española): España- Uruguay en Guadalajara.