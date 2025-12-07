¡Lando Norris hace historia y se proclama campeón del mundo de la Fórmula 1!

Lando Norris en su McLaren durante el GP de Baréin

El británico consigue su primer mundial después de un final de temporada muy complicado sobreponiéndose a la presión ejercida tanto por Piastri como por Verstappen.

Todo apuntaba a que la pelea por el título podía torcerse para Lando Norris. El británico pagó caros dos errores de McLaren mientras lideraba el Mundial que permitieron a Max llegar con opciones muy reales de campeonato a la última carrera.

Sin embargo, Lando se sobrepuso a toda la presión. A todo el ruido que aseguraba que no estaba preparado para pelear por un Mundial. El británico aguantó el 'chaparrón' cuando tocaba y en Abu Dhabi hizo lo que tenía que hacer.

Le bastaba con ser tercero y la carrera del británico no pudo ser más inteligente. Calmado cuando lo necesitaba y agresivo en los momentos decisivos. Terminó subiéndose al que muy probablemente ya sea el mejor podio de su carrera.

Lando superó momentos de tensión en las primeras vueltas. Piastri le arrebató rápido la segunda plaza pero el británico aguantó los momentos complicados. Se vio muy atrás después de la primera parada pero supo remontar y volver a ponerse en el tercer puesto que tanta seguridad le daba.

Solo dos puntos de diferencia han terminado decidiendo un Mundial que Verstappen ha peleado hasta al final. El neerlandés ha rozado una gesta histórica. Ocho victorias en una temporada de Fórmula 1 que tiene nuevo campeón.