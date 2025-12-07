Debacle del Madrid ante el Celta: el Bernabéu estalla y Militao preocupa mucho

Los blancos no pudieron con un Celta imperial que asaltó el Bernabéu con un doblete de Swedberg en la segunda parte. El Madrid acabó muy enfadado con el árbitro del encuentro por las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras

Los últimos minutos del Real Madrid-Celta fueron una absoluta locura. Los blancos, con 0-1 en contra en el marcador, vieron como se quedaban con diez después de una doble amarilla de Fran García. El lateral vio dos amonestaciones en prácticamente un minuto y se marchó expulsado.

A partir de ahí, toda la intensidad y agresividad que no había brotado de los blancos en todo el partido, apareció. El Madrid comenzó a embotellar al Celta, Mbappé tuvo un uno contra uno muy claro frente a Radu pero su remate se marchó alto.

Sin embargo, más allá de la ocasión del francés, al Madrid le costó generar ocasiones. En el minuto 53, Swedberg, con un remate de tacón espectacular, adelantó al Celta. Los de Claudio Giráldez mostraron mucha personalidad con balón, liderados por un Borja Iglesias que cuajó partido magnífico.

Instantes después, con una posesión del propio equipo celeste, se escucharon varios silbidos del feudo blanco recriminando la actuación a su equipo.

El Madrid jugó mejor con diez que con once pero eso no le bastó. El propio Swedberg cerró la goleada en el añadido tras una muy buena jugada de la línea ofensiva celeste. Minutos antes, la polémica volvió a aparecer. Álvaro Carreras vio la tarjeta roja por protestarle a Quintero González, el colegiado del encuentro.

Próxima parada: el City y con la defensa en 'cuadro'

El Bernabéu acabó enfadado con el árbitro y con su equipo. Todo en un encuentro en el que Militao se marchó lesionado. El brasileño preocupa después de no haber podido abandonar el campo por su propio pie.

Xabi Alonso queda muy señalado después de esta derrota. Son cinco de los últimos quince puntos en Liga conseguidos por los blancos. Ante el Celta, se volvieron a ver los problemas para generar fútbol.

El Madrid sigue con su mala racha en la competición doméstica y ya son cuatro puntos los que le separan del Barça, que es líder. Los blancos se verán las caras ante el Manchester City el próximo miércoles en Champions. La próxima jornada de Liga, visitará Mendizorroza para medirse al Deportivo Alavés con la defensa en cuadro. Trent, Carvajal, Alaba, Huijsen, Mendy y Militao están lesionados y Carreras y Fran García se lo perderán por sanción.

El Celta, por su parte, recibirá al Athletic Club el fin de semana que viene. Antes jugará ante el Bologna en Europa League. Los de Giráldez, tras un partidazo, se marchan del Bernabéu con tres puntos de oro siendo hasta la fecha el único equipo que ha conseguido ganar en el feudo blanco esta temporada.