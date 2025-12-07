De los 8.000 euros por metro cuadrado en Plaza Catalunya (Barcelona) a los 16.000 en Velázquez (Madrid): así influye la estación de metro en el precio de la vivienda

Los detalles Para saber dónde están los pisos más caros, basta con darse una vuelta por algunas de las estaciones de metro de nuestras ciudades.

El precio de la vivienda en ciudades como Barcelona y Madrid está influenciado por la proximidad a estaciones de metro. En Barcelona, estaciones como Plaza Catalunya y Diagonal, cerca del Paseo de Gràcia, tienen precios que oscilan entre más de 8.000 y casi 10.600 euros por metro cuadrado. En Madrid, las estaciones de la Milla de Oro, como Velázquez, alcanzan casi 16.000 euros por metro cuadrado, mientras que en Sol superan los 13.500 euros. En Bilbao, vivir cerca del metro de Indautxu cuesta alrededor de 5.000 euros por metro cuadrado. Así, el acceso al metro se ha convertido en un factor determinante en el precio de la vivienda.

Como si no hubiera ya pocos indicadores, pocos condicionantes del precio de la vivienda, ahora sumen el metro --el que pasa por debajo de la calle, no los cuadrados--, porque según su estación, el precio se dispara.

Viajamos hasta el noroeste de la Península, a Barcelona, donde conoceremos las estaciones cerca del metro cuadrado más caro. Así, encontramos de los más de 8.000 euros de Plaza Catalunya, pasando por Paseo de Gràcia hasta la parada de metro Diagonal, situada junto al Paseo de Gràcia. Aquí el metro cuadrado cuesta casi 10.600 euros.

Y de la costa y el encanto de Barcelona, viajamos a Madrid. Las estaciones de la Milla de Oro están las primeras en el ranking en lo que a precios se refiere: casi 16.000 euros cuesta el metro cuadrado cerca de Velázquez, la más cara. Sin embargo, el plano del metro es amplio, y en las estaciones del centro de Madrid, como Sol, el metro cuadrado supera los 13.500 euros.

Y es que vivir cerca de este transporte se paga. Los precios que nos encontramos si nuestro criterio de búsqueda es, por ejemplo, el metro de Indautxu, en Bilbao, rondan los 5.000 euros por metro cuadrado.

El patrón se repite, por lo que ya no solo es más caro vivir en zonas céntricas o exclusivas, sino también en aquellas que estén próximas a una boca de metro.

